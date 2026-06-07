Trump asegura que a Irán solo le queda el 22% de sus misiles tras enfrentamientos con EEUU e Israel

Trump aseveró que el gobierno de Teherán se encuentra en una situación de extrema debilidad financiera y operativa.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, manifestó que las autoridades de Teherán todavía no han ratificado un pacto de conciliación para concluir las hostilidades en Medio Oriente. El gobernante argumentó que, aunque los dirigentes de la república islámica muestran una postura "firme y orgullosa", a la larga carecen de alternativas y deberán entablar conversaciones directas con la Casa Blanca.

Frente a las críticas por la ausencia de una resolución inmediata al conflicto bélico —que ya cumplió su cuarto mes de vigencia—, Trump respaldó la estrategia diplomática actual. El líder norteamericano equiparó la complejidad de esta crisis con la guerra de Vietnam, subrayando que destrabar una confrontación de estas dimensiones geográficas demanda un tiempo prudencial.

El estado del arsenal militar iraní y el comportamiento del petróleo

Durante una entrevista concedida a la cadena NBC News previo a las recientes hostilidades bilaterales de este sábado, el jefe de Estado norteamericano ratificó que las fuerzas armadas de su país han neutralizado un porcentaje mayoritario de la infraestructura bélica de Irán, afectando plantas de ensamblaje de drones, bases de lanzamiento y fábricas de misiles. Sin embargo, estimó que el país asiático aún preserva cerca del 22% de su capacidad operativa original.

De igual forma, el presidente estadounidense aseveró que el gobierno de Teherán se encuentra en una situación de extrema debilidad financiera y operativa. Asimismo, desestimó los temores de una crisis energética global:

Estabilidad del crudo: Trump minimizó las alertas que proyectaban que el precio del petróleo escalaría a los 300 dólares, celebrando que la cotización se mantenga sobre los 97 dólares por barril.

Trump minimizó las alertas que proyectaban que el escalaría a los 300 dólares, celebrando que la cotización se mantenga sobre los 97 dólares por barril. Mitigación del mercado: Factores como el incremento en las exportaciones de crudo desde Norteamérica y la desaceleración del consumo en el mercado de China provocaron un repliegue mayor al 2% en los costos del carburante, situando el crudo de referencia de EE. UU. cerca de los 90 dólares.

Fondos congelados y la postura del gobierno de Teherán

La viabilidad de una tregua definitiva mantiene condiciones cruzadas. Un portavoz gubernamental de la república islámica conversó con la cadena CNN y condicionó la firma de cualquier tratado a que la administración de Donald Trump autorice el desbloqueo de 24.000 millones de dólares en activos iraníes retenidos en el sistema financiero internacional. Según la fuente de Teherán, la liberación de estos capitales constituye una condición indispensable para restablecer la confianza mutua.

Por su parte, el jefe de la diplomacia de la nación persa, Abbas Araghchi, ofreció una lectura menos optimista al señalar que, pese al cruce de correspondencia por medio de delegaciones mediadoras, todavía no se registran avances reales o significativos en la mesa de diálogo.

Tensiones navales y tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

En el plano marítimo, la estabilidad de las rutas comerciales sigue bajo estricta vigilancia. Datos suministrados por el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) indican que se han contabilizado aproximadamente 1.000 tránsitos de barcos mercantes por el estrecho de Ormuz en los últimos 60 días.

El reporte castrense resalta un incremento en la navegación bajo la modalidad de "tránsitos oscuros", táctica donde las tripulaciones apagan sus sistemas de posicionamiento global (transpondedores) para evadir las intercepciones de la Marina de Irán. Esta medida busca asegurar el suministro de hidrocarburos a los mercados internacionales y contrarrestar el impacto inflacionario derivado de los bloqueos parciales en esta vía estratégica.