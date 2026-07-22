Ola de incendios golpea Sicilia y obliga a evacuar una clínica

Los servicios de emergencia precisaron haber intervenido en más de 1,000 incendios en toda Sicilia desde el sábado.

Roma, Italia/Los bomberos italianos hacen frente este miércoles a numerosos incendios forestales y de vegetación en la isla de Sicilia, donde temperaturas superiores localmente a 40°C y ráfagas de viento cálido avivan las llamas.

Un centenar de habitantes, así como 22 pacientes de una clínica situada en el centro de la isla, donde un incendio se extiende desde hace varios días pese al despliegue de aviones cisterna, tuvieron que ser evacuados, informaron los bomberos en un comunicado.

Los servicios de emergencia precisaron haber intervenido en más de 1,000 incendios en toda Sicilia desde el sábado.

Un portavoz de la Protección Civil italiana consultado por la AFP calificó la situación de "grave", señalando que estos incendios "se ven favorecidos por las temperaturas extremadamente altas" y "un suelo muy seco", consecuencia de la falta de lluvias.

No obstante, según los bomberos y la Protección Civil, no se registró ninguna víctima.

El incendio que continúa activo en el centro de la isla, en los alrededores de Castronovo y Santo Stefano Quisquina, dejó temporalmente sin agua potable a una veintena de municipios, según la empresa distribuidora.

El diario local Giornale di Sicilia, citando datos de una red agrometeorológica regional, informó el miércoles de temperaturas superiores a los 45°C en varios municipios del centro y sur de la isla.

Debido al cambio climático, se prevé que las sequías sean cada vez más frecuentes en Sicilia, donde aproximadamente el 70% del territorio está considerado en riesgo de desertificación.

En agosto de 2021, se registró en la isla una temperatura de 48,8°C, cerca de Siracusa, un récord en la Europa continental.