Capo mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada es condenado a cadena perpetua en Nueva York

Zambada era socio del también capo del cártel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos.

Nueva York, Estados Unidos/El capo mexicano de la droga Ismael "el Mayo" Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Nueva York, por haber codirigido el cártel de Sinaloa.

Encarcelado en Estados Unidos desde hace dos años, Zambada se había declarado culpable de varios delitos relacionados con su responsabilidad al frente de ese cartel narcotraficante en agosto de 2025.

Su exsocio Joaquín "El Chapo" Guzmán ya cumple prisión de por vida en Estados Unidos.

De 76 años, "el Mayo" fue detenido en un aeropuerto de Estados Unidos el 26 de julio de 2024. Asegura que fue engañado por un aliado del cártel para subir a un avión que lo dejó en manos de las autoridades estadounidenses.

A cambio de su declaración de culpabilidad, las autoridades estadounidenses renunciaron a solicitar la pena de muerte.

Un comunicado del Departamento de Justicia señaló que el juez federal de distrito Brian Cogan lo condenó a cadena perpetua en la corte federal de Brooklyn sin posibilidad de libertad condicional por su papel como líder principal de una "organización criminal continua" y por violaciones de la ley de crimen organizado.

"Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenando los asesinatos de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente", declaró el fiscal federal para el Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr.

Conocido por mantener un perfil bajo y evitar ser fotografiado, Zambada pasó décadas escalando en la estructura del cártel, eludiendo tanto la captura como múltiples intentos de asesinato.