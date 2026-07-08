México presume que captura del capo Zambada fue producto de un pacto con hijo del ‘Chapo’ con EEUU

La captura de Zambada desató una sangrienta guerra entre facciones de Zambada y Guzmán. Este último fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El secuestro que llevó a la detención en Estados Unidos del capo Ismael "El Mayo" Zambada fue resultado del acuerdo de un hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán para ser testigo protegido de la justicia estadounidense, señaló el miércoles la fiscalía general de México.

Zambada fue socio de Guzmán en el liderazgo del poderoso cártel de Sinaloa. Fue llevado a territorio estadounidense en 2024 a bordo de un avión en el que viajaba otro hijo del "Chapo", que lo secuestró y también se entregó a la justicia.

Días antes, Ovidio Guzmán, extraditado por México a Estados Unidos en septiembre de 2023, acordó ser testigo protegido. La fiscalía sospecha que los 17 miembros de su familia que fueron aceptados para vivir en Estados Unidos fueron parte del pacto.

"Presumiblemente el secuestro fue resultado del cambio de medida cautelar" de Ovidio para colaborar, dijo en rueda de prensa la fiscal general mexicana Ernestina Godoy.

El secuestro de Zambada ha tensado la relación entre México y Washington.

Las autoridades mexicanas presumen que más que un asunto entre narcotraficantes, fue una operación encubierta de autoridades estadounidenses en violación a su soberanía.

Estados Unidos negó cualquier participación en el secuestro, pero la reciente muestra del avión del "Mayo" exhibido como parte de una operación del FBI reabrió las interrogantes en México.

El vicefiscal Raúl Jiménez aseguró que la negativa de no participación que dio el entonces embajador estadounidense fue "falsa de toda falsedad" y que se "violentó el marco regulatorio de la diplomacia internacional".

El gobierno mexicano ha solicitado en distintas ocasiones información sobre la detención, pero según Godoy, los estadounidenses han dado datos "falsos o imprecisos", sobre todo en torno al avión en el que trasladaron al capo a un Nuevo México y el piloto.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este miércoles en su rueda de prensa que esperaban una respuesta de Washington a una consulta sobre el caso.

La captura de Zambada desató una sangrienta guerra entre facciones de Zambada y Guzmán. Este último fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Los enfrentamientos han dejado más de 2.000 muertos hasta ahora.