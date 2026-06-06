Aduanas investiga el contrabando de un centenar de vehículos hacia Costa Rica por pasos clandestinos

Las autoridades de control fronterizo explicaron que el tráfico ilegal de automóviles genera importantes pérdidas económicas no solo para el Estado panameño, sino también para el fisco de Costa Rica.

La Autoridad Nacional de Aduanas en la provincia de Chiriquí mantiene abierta una investigación penal para desarticular una red dedicada al contrabando de vehículos procedentes de Panamá. Las pesquisas se intensificaron tras revelarse que operativos conjuntos entre la Policía de Fronteras y la Dirección General de Aduanas de Costa Rica han permitido la incautación de cerca de 100 automóviles en territorio costarricense desde diciembre de 2025 hasta la fecha.

El administrador de Aduanas en Chiriquí, Abdiel Lescano, confirmó que la mayoría de los vehículos recuperados corresponden a modelos tracción cuatro por cuatro (4x4). Estos automóviles fueron trasladados de forma irregular a través de múltiples puntos clandestinos que operan a lo largo de la frontera entre Panamá y Costa Rica.

Coordinación binacional para frenar el delito fronterizo

Ante la existencia de estos pasos informales en la zona limítrofe, las autoridades panameñas informaron que se han redoblado las acciones de vigilancia. Las labores de fiscalización se ejecutan de manera estratégica a través del Centro Binacional, logrando unificar los esfuerzos entre:

El Servicio Nacional de Fronteras ( Senafront ).

). La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá.

Las fuerzas de seguridad y control fiscal de Costa Rica.

El jefe de la administración aduanera regional enfatizó que este tipo de actividad ilícita transnacional será perseguida rigurosamente por las leyes de ambos países, debido al perjuicio fiscal y de seguridad que representa.

Impacto económico del contrabando de autos 4x4

Las autoridades de control fronterizo explicaron que el tráfico ilegal de automóviles genera importantes pérdidas económicas no solo para el Estado panameño, sino también para el fisco de Costa Rica, al evadir el pago de los impuestos de introducción, aranceles de importación y registros vehiculares correspondientes.

Los estamentos de seguridad de ambas naciones coordinan actualmente el cruce de datos sobre los números de chasis y denuncias de robo activas, con el fin de determinar si los vehículos decomisados provienen de agencias de alquiler, fraudes aseguradores o despojos a mano armada en distintas provincias de Panamá antes de ser introducidos al mercado ilegal costarricense.