Realizan operativo en Puente del Rey contra el microtráfico y delitos ambientales

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, indicó que este tipo de operativos cuentan con un trabajo previo, con varios meses de documentación, verificación y análisis.

Ciudad de Panamá/El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó el despliegue de un operativo policial en el área de Puente del Rey, en Panamá Viejo, donde se ejecutan dos acciones simultáneas contra el microtráfico y los delitos ambientales.

Fernández explicó que se están desarrollando dos operaciones paralelas en el sitio. "Una que tiene que ver con todo el delito ambiental, sobre la cantidad de basura que estaban recopilando y tirando al río Abajo, que está aledaño al sitio donde nos encontramos en este momento", manifestó.

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De manera simultánea, las autoridades realizan una diligencia de allanamiento respecto a droga y microtráfico en el área. El director de la Policía detalló que ambas actividades se llevan a cabo "a la par, una parte por drogas y otra parte por el tema de delitos ambientales, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y la Fiscalía, como brazo auxiliar".

El director de la Policía Nacional indicó que este tipo de operativos cuentan con un trabajo previo. "Los operativos de este tipo vienen ya con varios meses de documentación, verificación y, así mismo, análisis", señaló Fernández.

Aunque no precisó la cantidad exacta de pandillas que operan en la zona, confirmó que la información ya está identificada. "La cantidad de pandillas no te la puedo precisar en este momento. Sin embargo, ya dentro de lo que fueron las investigaciones, que tienen ya varios meses de haber comenzado, estamos en una fase ya de ejecución de este operativo", expresó.

"Estamos desarrollando principalmente para evitar que esa afectación de microtráfico llegue a la calle", concluyó el director de la Policía Nacional.

Con información de Fabio Caballero.