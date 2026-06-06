Belmont Stakes 2026 resultado| Luis Sáez: el panameño y 'Powershift' se hacen notar en gran carrera para 'Golden Tempo' y Cherie Devaux

El hipódromo de Saratoga fue el escenario de un cierre con broche de oro para la triple corona de Estados Unidos en este año.

Panamá/El jinete panameño Luis Sáez participó en la versión 158 del Belmont Stakes, tercera gema de la triple corona hípica en Estados Unidos. Una carrera marcada por una actuación que quedará en historia; la del ejemplar 'Golden Tempo'.

Sáez montó al equino 'Poweshift' en ese evento realizado el sábado 6 de junio en el hipódromo de Saratoga. Una vez se abrieron las compuertas del partidor automático, el oriundo de la provincia de Darién impuso condiciones y llevó al equino del Repole Stable al comando de la carrera.

'Powershift' pudo mantenerse al frente durante la primera mitad de la carrera. Sin embargo al llegar a la última curva, cedió terreno ante sus competidores. En la recta final, 'Golden Tempo', montado por el jockey José Ortiz completó una acometida por la mitad de la pista y cruzó la meta de primero para quedarse con la victoria en tiempo de 2:03.49.

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'Commandment', 'Renegade' y 'Chief Wallabe' terminaron la prueba del segundo al cuarto lugar, respectivamente. En tanto que 'Powershift' quedó en la novena posición.

Aunque 'Powershift' no pudo sostener el ritmo en los metros decisivos, la monta de Luis Sáez volvió a dejar constancia de su agresividad profesional y su tremenda inteligencia sobre los estribos, asumiendo con valentía el peso de una carrera de gran relevancia que selló la competencia por la triple corona estadounidense.

La carrera se realizó en distancia de una milla y un cuarto (1609.57 metros aproximadamente) y repartió 2 milones de dólares en premios.

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Brillante

La victoria de 'Golden Tempo' representó un logro importante para el ejemplar y el binomio conformado por el jinete Ortiz y la preparadora Cherie Devaux.

Después de ganar el Derby de Kentucky, el pasado 2 de mayo, el equino de Phipps Stable y St. Elias Stable se apuntó la tercera y última prueba de la triple corona en Estados Unidos. Dándole a Devaux su segunda victoria en este tipo de competencias en un mes.

Con esta victoria en el Belmont Stakes, el palmarés de Devaux como preparadora aumentó y consolidó su trayectoria luego de convertirse en la primera mujer que triunfó en el Derby de Kentucky.

'Golden Tempo' no participó en el Preakness Stakes, segunda gema de la triple corona estadounidense que se corrió el 16 de mayo. La decisión se tomó en su momento para darle un descanso extra luego de triunfar en Kentucky.