Derby de Kentucky resultado | Golden Tempo ganó en dramático final en el evento hípico más esperado del año

Panamá/El Kentucky Derby 2026 dejó una jornada histórica en Churchill Downs, donde el caballo Golden Tempo se proclamó ganador de la edición 152 de la emblemática carrera, en una tarde que también quedó marcada por un hecho sin precedentes: Cherie DeVaux se convirtió en la primera mujer entrenadora en ganar el Kentucky Derby.

Golden Tempo sorprende en Churchill Downs

Partiendo desde el puesto 19, Golden Tempo protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada al imponerse en la recta final para quedarse con la prestigiosa carrera de las rosas. Golden Tempo, que llegó a la carrera de 1 1/4 de milla con momios de 30-1, derrotó a un grupo de 17 competidores.

El podio oficial quedó conformado de la siguiente manera:

Golden Tempo Renegade Oelli Chief Wallabee

La victoria de Golden Tempo superó los pronósticos previos, ya que Renegade llegaba como uno de los grandes favoritos de la competencia.

El jinete panameño Luis Sáez con el ejemplar COMMANDMENT ocupó el séptimo lugar en esta carrera.

Cherie DeVaux entra en la historia del hipismo

Más allá del resultado deportivo, la gran noticia de la jornada fue la histórica conquista de Cherie DeVaux, quien rompió una barrera centenaria al convertirse en la primera entrenadora mujer en ganar el Kentucky Derby.

Su triunfo representa un momento trascendental para el deporte hípico y marca un antes y un después en la historia de la competición más prestigiosa de la Triple Corona estadounidense.