EEUU evalúa lanzar nuevos ataques contra Irán, según medios locales

Estados Unidos evalúa lanzar nuevos ataques militares contra Irán, informaron este viernes medios estadounidenses, en medio de negociaciones en curso.

Estados Unidos evalúa lanzar nuevos ataques militares contra Irán, informaron este viernes medios estadounidenses, en medio de negociaciones en curso y de una aparente frustración mayor del presidente Donald Trump con Teherán.

Los reportes, de CBS y Axios, se conocen pocas horas después de que Trump dijera que no asistirá a la boda de su hijo mayor este fin de semana en las Bahamas a causa de lo que describió como "circunstancias relacionadas con el gobierno".

"Es importante que permanezca en Washington, en la Casa Blanca, durante este período tan importante", escribió en Truth Social.

Tanto Axios como CBS señalaron que aún no se ha tomado una decisión final sobre nuevos ataques.

Según sus informes, las negociaciones prosiguen, y Pakistán, país que oficia como mediador entre Estados Unidos e Irán, envió a su jefe militar a Teherán.

La Casa Blanca no comentó sobre estos reportes cuando la AFP le pidió declaraciones sobre el tema.

CBS indicó que una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, les dijo que "el presidente ha sido claro sobre las consecuencias si Irán no logra alcanzar un acuerdo".

Más temprano el viernes, la Casa Blanca había anunciado cambios en los planes de fin de semana de Trump, quien también tenía pensado pasar tiempo en su campo de golf en Nueva Jersey pero se quedará en la capital estadounidense.

Al regresar de un viaje al estado de Nueva York, donde dio un discurso el viernes, Trump no respondió a las preguntas de los periodistas, como suele hacer.

Axios informó, en base a dos fuentes anónimas, que Trump se ha "mostrado cada vez más frustrado con las negociaciones con Irán en los últimos días".

Y agregó que, a lo largo de la semana, su postura pasó de favorecer la diplomacia a inclinarse por ordenar un ataque.

CBS informó, según fuentes que no identificó, que miembros de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos habían cancelado sus planes para el fin de semana, largo por el feriado de Memorial Day, ante la posibilidad de ataques.