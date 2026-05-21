Luto en el automovilismo: Fallece Kyle Busch, bicampeón y leyenda de NASCAR, a los 41 años

La noticia llega apenas unos días después de que Busch demostrara su vigencia al ganar una carrera de la Truck Series en Dover el pasado domingo.

Panamá/El mundo de las carreras está conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de Kyle Busch este jueves 21 de mayo de 2026.

El piloto de Richard Childress Racing, conocido por su apodo "Rowdy", murió tras haber sido hospitalizado a principios de semana por una "enfermedad grave", aunque la causa exacta de su deceso no ha sido revelada de manera oficial.

Un legado de récords y pasión

Busch deja una huella imborrable como el mayor ganador unificado en la historia de NASCAR, habiendo logrado más victorias que cualquier otro piloto en las tres series nacionales de la categoría. Durante su trayectoria de más de dos décadas, se consagró bicampeón de la Cup Series (2015 y 2019) y se convirtió en un futuro miembro del Salón de la Fama.

Su carrera estuvo marcada por hitos precoces, como ser el ganador más joven de la historia en el nivel más alto al triunfar en Fontana con apenas 20 años. Además de su éxito al volante, Busch fue fundamental en el desarrollo de la próxima generación de corredores como propietario de equipo en la Truck Series.

Últimos días y despedida de las pistas

La noticia llega apenas unos días después de que Busch demostrara su vigencia al ganar una carrera de la Truck Series en Dover el pasado domingo, sumando su victoria número 69 en esa división. Sin embargo, ya se habían reportado preocupaciones sobre su salud; durante la competencia en Watkins Glen el 10 de mayo, el piloto solicitó asistencia médica tras lidiar con síntomas gripales. Debido a su estado crítico, el equipo había anunciado que sería reemplazado por Austin Hill para las 600 Millas de Charlotte programadas para este domingo.

Homenaje a un "talento generacional"

En un comunicado conjunto, NASCAR y la familia Busch describieron al piloto como un "talento excepcional de los que aparecen una vez por generación", destacando su espíritu feroz y su conexión emocional con la denominada "Rowdy Nation". El deporte pierde a un gigante que, en sus propias palabras recientes, instaba a valorar cada oportunidad porque "nunca sabes cuándo será la última". Le sobreviven su esposa Samantha, sus hijos Brexton y Lennix, y su hermano, el también campeón Kurt Busch.