Dos policías resultan heridos en distintos hechos violentos durante el fin de semana

Estos casos se suman a las preocupaciones de seguridad en distintas zonas del país, especialmente en sectores del distrito de San Miguelito.

Ciudad de Panamá/Dos unidades de la Policía Nacional de Panamá resultaron heridas en incidentes separados ocurridos durante el fin de semana, uno en el distrito de San Miguelito y otro en la provincia de Panamá Oeste, situaciones que mantienen la preocupación por los niveles de violencia en algunas comunidades.

El primer hecho se registró en el sector de Cerro Batea, donde una unidad policial resultó herida de bala mientras intervenía en una alteración del orden público relacionada con un presunto “parking” clandestino.

De acuerdo con el subcomisionado Javier Batista, al llegar al sitio, las unidades policiales detectaron una actividad que perturbaba la convivencia pacífica en el área. Durante la intervención, uno de los presentes realizó varias detonaciones contra los agentes, hiriendo a uno de ellos.

Tras el ataque, las unidades que acompañaban al agente lesionado iniciaron una persecución que condujo a una residencia cercana, donde el sospechoso se refugió. Posteriormente, y en coordinación con las autoridades competentes, se efectuó un allanamiento que permitió la aprehensión del presunto responsable.

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El detenido, un hombre de 25 años conocido con el alias “Periquito”, mantiene múltiples antecedentes penales. Según informó la Policía, el sujeto es requerido por diversos delitos, entre ellos violación de domicilio y pandillerismo. Además, al momento de su captura se confirmó que mantenía una medida cautelar de reporte periódico ante las autoridades por este último delito.

El subcomisionado Batista indicó que la unidad policial herida se encuentra en condición estable.

En un segundo hecho, ocurrido en Panamá Oeste, otro agente de la Policía Nacional resultó lesionado mientras se encontraba en su día de descanso. Se trata de un cabo primero que fue atacado durante un presunto intento de robo.

Las autoridades confirmaron que el uniformado también se mantiene estable y fuera de peligro.

Estos casos se suman a las preocupaciones de seguridad en distintas zonas del país, especialmente en sectores del distrito de San Miguelito, donde las autoridades mantienen operativos para reforzar la vigilancia y combatir hechos delictivos.

Con información de Yamy Rivas