Desarticulan pandilla 'Blindaje 7' y capturan a 18 integrantes, incluido el cabecilla

Entre los capturados destaca alias “Hueso” , identificado como cabecilla de esta estructura criminal, quien permanece bajo custodia.

Penonomé, Coclé/El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó este martes la Operación Legado en el distrito de Antón, específicamente en los sectores de Farallón y Nuevo Farallón, logrando la captura de 19 personas.

De los aprehendidos, 18 son presuntos integrantes de la pandilla autodenominada “Blindaje 7”, mientras que una persona más fue detenida por el delito de posesión ilícita de armas de fuego. Entre los capturados destaca alias “Hueso”, identificado como cabecilla de esta estructura criminal, quien permanece bajo custodia.

Durante los allanamientos se incautaron municiones, un arma de fuego, equipos tecnológicos y otros elementos de interés que permitirán dar continuidad a las investigaciones. Las diligencias se enmarcan en una investigación que inició en 2023 y que permitió recopilar pruebas sobre las actividades ilícitas de esta pandilla que operaba en la zona, un área turística y residencial de la provincia de Coclé.

Tras las aprehensiones, los implicados serán puestos a disposición de un juez de garantías para legalizar la detención y proceder con la formulación de cargos por delitos de asociación ilícita, así como las medidas cautelares correspondientes.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de llevar a cabo investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, conforme a la Constitución y la ley.

Esta operación representa un golpe significativo al crimen organizado en Coclé, reafirmando la determinación de la Policía Nacional y del Ministerio Público de proteger la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, y de desarticular grupos delictivos que afectan la vida comunitaria en los sectores turísticos y residenciales de la provincia.

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