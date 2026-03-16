Albergues registran embarazos en niñas de 8 y 9 años, advierte diputada Brenes

El informe que se entregará a Mides y Senniaf contempla medidas a corto, mediano y largo plazo, incluyendo la reestructuración de los dos centros administrados directamente por Senniaf para evitar conflictos de interés y asegurar que haya una junta directiva comprometida y con decisiones consensuadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, encabezada por la diputada Alexandra Brenes, entregará este martes un informe detallado a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) y al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con hallazgos y recomendaciones surgidos de las inspecciones realizadas a 23 centros de atención integral desde diciembre pasado.

Durante una entrevista en Noticias AM, Brenes indicó que las visitas revelaron serias deficiencias, incluyendo embarazos en niñas de entre 8 y 9 años, situaciones de infraestructura inadecuada y la falta de personal idóneo en algunos albergues. “Hemos encontrado niñas que probablemente no se han terminado de formar y que la gran mayoría proviene de las comarcas”, expresó la diputada, quien además destacó la diferencia en el manejo y acompañamiento entre los centros administrados directamente por Senniaf y los gestionados por fundaciones privadas, donde la presencia de psicólogos y médicos es más constante.

El informe que se entregará a Mides y Senniaf contempla medidas a corto, mediano y largo plazo, incluyendo la reestructuración de los dos centros administrados directamente por Senniaf para evitar conflictos de interés y asegurar que haya una junta directiva comprometida y con decisiones consensuadas. Brenes resaltó que esta documentación incorpora también aportes de organismos internacionales y busca fortalecer la protección integral de los menores.

La diputada detalló que actualmente hay alrededor de 580 menores bajo custodia de los albergues, sin contar aquellos que permanecen temporalmente en escuelas, lo que eleva el número total a entre 750 y 800 niños y adolescentes. Además, señaló que las inspecciones continuarán en al menos tres albergues adicionales, mientras se garantiza que las visitas sean sorpresivas, como recomiendan los organismos internacionales.

Brenes también reconoció la colaboración de diversas instituciones y destacó el apoyo de miembros del gobierno, incluyendo la hija del presidente de la República, en la promoción de fundaciones y estrategias de recaudación para atender la crisis.

Por otra parte, la diputada enfatizó la importancia de que las autoridades tomen medidas urgentes en materia de infraestructura y personal idóneo, incluyendo psicólogos y trabajadores sociales, para garantizar la estabilidad emocional y el desarrollo integral de los menores en estos centros.

Finalmente, Alexandra Brenes confirmó que, además de entregar el informe a Mides y Senniaf, se hará público para que la ciudadanía conozca los hallazgos y recomendaciones, reforzando la labor fiscalizadora de la Comisión de la Familia.

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