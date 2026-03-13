Comisión de la Mujer inspecciona albergues: detecta falta de psicólogos y trabajadores sociales

La diputada Brenes indicó que estos recorridos se realizan en 24 de los 48 albergues que existen en el país y que fueron autorizados por el Senniaf para su inspección.

Panamá/La Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional continuó este viernes con los recorridos de inspección en varios albergues de la ciudad de Panamá para verificar las condiciones en las que se encuentran los menores de edad bajo protección del Estado, en medio de las investigaciones que adelantan las autoridades sobre el funcionamiento de estos centros.

Las visitas comenzaron desde las 8:30 de la mañana y abarcaron al menos cuatro albergues de la capital. En el recorrido participaron miembros de la comisión y representantes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Durante las inspecciones preliminares se han identificado necesidades relacionadas con la presencia permanente de profesionales que puedan atender a los menores, especialmente psicólogos y trabajadores sociales.

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, explicó que estas visitas forman parte del proceso de verificación que la Asamblea desarrolla en los centros que han sido autorizados para inspección.

Nosotros desde un inicio recibimos por lo menos la autorización por parte del Senniaf de ir a la mitad de los albergues, o sea, este es nuestro albergue número 20, así que ya creo que entre esta o la otra semana terminamos por lo menos la mitad, que fue lo que nos autorizaron”, indicó.

Brenes detalló que el recorrido se realizará en 24 de los 48 albergues existentes en el país, luego de obtener el permiso correspondiente.

Durante la visita, la diputada también evaluó la infraestructura de algunos de los centros. “Muy linda la estructura realmente de los dormitorios, los baños, los salones de clases, realmente es muy bonita y vale la pena mencionarlo. Estos son albergues que son no gubernamentales, se sostienen con fundaciones”, explicó.

Sin embargo, señaló que se han encontrado vacíos importantes en la atención a los menores. “Siempre vemos también un poco de vacíos cuando hablamos de que no hay una trabajadora social de planta, faltan psicólogos, entonces todos estos temas nos funcionan para el informe y también para la propuesta de ley que prontamente estaremos presentando en la Asamblea”, manifestó.

Por su parte, Andrea Vega Alvarado, directora general encargada de la Senniaf aseguró que la institución se encuentra revisando el funcionamiento interno de la entidad tras su reciente llegada al cargo.

“Por supuesto, claro que sí, estamos haciendo revisiones, vamos a hacer auditorías y hacer todo lo necesario para poner el Senniaf a funcionar y si hay algo que mejorar, por supuesto que lo vamos a hacer”, afirmó.

La funcionaria explicó que apenas lleva cinco días al frente de la institución y que el proceso de auditoría permitirá determinar las acciones que deberán tomarse.

“Estamos trabajando de manera articulada, he estado cinco días al cargo, así que estamos haciendo revisiones, auditorías y, si lo que refleje eso, vamos a tomar acción para ello”, dijo. Consultada sobre posibles medidas administrativas contra funcionarios, indicó que las decisiones dependerán de los resultados de las evaluaciones internas. “Si eso implica despidos, se hará. Estamos inspeccionando, viendo el personal, estamos haciendo auditorías y de los resultados vamos a tomar acción”, expresó.

Las visitas a los albergues forman parte del proceso de verificación que realiza la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, mientras el Ministerio Público mantiene investigaciones relacionadas con la situación de varios centros de atención a menores en el país.

Con información de Heady Morán.