Dolor y exigencia de justicia en Colón: despiden a Yasepth Bustamante, adolescente asesinado en Cativá

La muerte de Yasepth ha provocado consternación entre residentes, compañeros y miembros de la comunidad deportiva de Colón, donde hoy queda el recuerdo de un adolescente que soñaba con seguir representando a Panamá en las canchas.

Colón/Entre lágrimas, abrazos y un profundo silencio marcado por el dolor, familiares, amigos, compañeros y entrenadores despidieron este fin de semana a Yasepth Bustamante, el adolescente de 14 años asesinado el pasado 8 de mayo dentro de una residencia en la comunidad de Alto de Los Portales, en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón.

La misa de cuerpo presente se realizó en la parroquia San José, donde quienes compartieron con el joven lo recordaron como un muchacho alegre, servicial y apasionado por el deporte. Sus compañeros de equipo, aún afectados por la noticia, aseguraron que dentro y fuera de la cancha siempre tenía una sonrisa y era capaz de levantar el ánimo del grupo.

“Era como mi mejor amigo y siempre estaba con él. Cuando me dieron la noticia fue un momento muy difícil”, expresó uno de sus compañeros, visiblemente afectado.

Otro de los jóvenes recordó que Yasepth era uno de los más queridos del equipo. “Siempre nos sacaba una sonrisa a todos. Ayudaba mucho dentro y fuera de la cancha. Lo vamos a extrañar demasiado”, dijo, mientras sostenía que el número 9 que utilizaba en los torneos quedará marcado en la memoria del grupo.

El entrenador Braulio, quien acompañó al adolescente en competencias deportivas, aseguró que Yacet era disciplinado y respetuoso, tanto con sus profesores como con el personal del colegio. Contó que recientemente habían representado a Panamá en un torneo centroamericano realizado en Costa Rica, donde lograron coronarse campeones.

“Ellos querían seguir luchando”, recordó el entrenador. Según relató, apenas días antes de su muerte, el adolescente le pidió ser tomado en cuenta para próximas competencias deportivas. “Me abrazó y me dijo: ‘coach, voy a trabajar duro’”, narró con evidente dificultad.

Para el entrenador, el crimen refleja una realidad que golpea cada vez más a la juventud colonense. “Es muy doloroso. Jóvenes, muy jóvenes en esta situación de violencia”, expresó, al tiempo que pidió a las autoridades actuar con firmeza para evitar que hechos similares continúen ocurriendo.

Tras finalizar la ceremonia religiosa, los restos del adolescente fueron trasladados al cementerio Nueva Esperanza. Durante el recorrido, familiares y allegados insistieron en que el caso no debe quedar impune y exigieron respuestas a las autoridades.

La muerte de Yasepth ha provocado consternación entre residentes, compañeros y miembros de la comunidad deportiva de Colón, donde hoy queda el recuerdo de un adolescente que soñaba con seguir representando a Panamá en las canchas.