Acodeco recauda más de $592 mil en multas por violaciones a normas de protección al consumidor

También se reportaron multas relacionadas con el uso de bolsas reutilizables, derechos de personas con discapacidad, tarjetas de crédito y regulación de medicamentos.

Ciudad de Panamá/La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recaudó $592,401.47 en multas durante los primeros cuatro meses de 2026, como resultado de sanciones aplicadas a empresas y agentes económicos por incumplir leyes de protección al consumidor en Panamá.

Las cifras corresponden al periodo comprendido entre enero y abril y reflejan tanto infracciones vinculadas a derechos de los consumidores como faltas relacionadas con beneficios para jubilados, personas con discapacidad y normas de control comercial.

De acuerdo con los datos oficiales, la mayor parte del dinero recaudado termina en las arcas del Estado a través del Tesoro Nacional. Sin embargo, existen excepciones: las multas derivadas de violaciones a la Ley 6 de 1987, que protege beneficios para jubilados y pensionados, son dirigidas al Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (Fejupen). En tanto, las sanciones relacionadas con la Ley 134 de 2013, sobre equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, destinan el 50% de lo recaudado al Fondo Rotativo de Discapacidad.

La sede central de la Acodeco concentró la mayor cantidad de cobros, con $300,026.72, lo que representa más de la mitad del total recaudado en el país. Entre las regionales con mayores ingresos por sanciones aparecen Veraguas, con $71,849.75; Coclé, con $69,963.00; y Bocas del Toro, con $34,146.50.

También figuran Chiriquí ($29,519.00), Los Santos ($25,165.00), Herrera ($24,935.00), Panamá Oeste y Colón, ambas con $22,665.00, mientras que Panamá Este reportó $6,934.00.

Las estadísticas del Departamento de Investigación de la entidad muestran además que, en ese mismo periodo, se impusieron 540 sanciones en primera instancia por un monto total de $219,554.00.

La mayoría de esas multas estuvo relacionada con incumplimientos a la Ley 45 de 2007, principal norma de protección al consumidor en Panamá. Solo esta legislación acumuló 493 sanciones y $160,954.00 en multas, equivalente al 73.31% del total de sanciones aplicadas.

El resto de las infracciones se distribuyó entre distintas normativas. La Ley 24 sobre historial de crédito registró 15 sanciones por $29 mil; la Ley 6 sobre jubilados y pensionados sumó otras 15 por $22,400; mientras que las normas de control de precios y margen de comercialización generaron ocho sanciones por $4,700.

También se reportaron multas relacionadas con el uso de bolsas reutilizables, derechos de personas con discapacidad, tarjetas de crédito y regulación de medicamentos.

Aunque la Acodeco funciona como una entidad autónoma y descentralizada, la institución reiteró que el dinero recaudado por multas no forma parte de su presupuesto operativo, ya que los fondos son transferidos al Tesoro Nacional o a los fondos especiales establecidos por ley.