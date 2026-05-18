¡Prepárese! Idaan suspenderá temporalmente el suministro de agua en Macaracas por trabajos en potabilizadora

Las labores están programadas para desarrollarse entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., periodo durante el cual el suministro de agua potable será interrumpido temporalmente en los sectores abastecidos por esta planta.

Los Santos/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que el próximo martes 19 de mayo realizará trabajos de instalación de un nuevo tanque de almacenamiento con capacidad de 25 mil galones en la planta potabilizadora de Macaracas.

Las labores están programadas para desarrollarse entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., periodo durante el cual el suministro de agua potable será interrumpido temporalmente en los sectores abastecidos por esta planta.

Según informó la entidad, los trabajos forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la capacidad de almacenamiento y mejorar la distribución del servicio en el distrito.

Ante la suspensión temporal del suministro, el Idaan recomendó a los residentes tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para reducir las afectaciones durante el tiempo que duren los trabajos.