Asesinan a dos personas en Concepción La Vieja; una de las víctimas era un adolescente

El doble homicidio ocurrió aproximadamente a las 10:00 p.m., cuando un atacante abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido en una residencia del área. De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron alcanzadas por múltiples disparos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La violencia volvió a golpear las calles de Panamá la noche del sábado, luego de que dos jóvenes fueran asesinados a tiros en el sector de Concepción La Vieja.

El doble homicidio ocurrió aproximadamente a las 10:00 p.m., cuando un atacante abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido en una residencia del área. De acuerdo con información preliminar, las víctimas fueron alcanzadas por múltiples disparos.

Entre los fallecidos se encuentra un joven de aproximadamente 20 años y un adolescente de unos 15 años. Ambos fueron trasladados de urgencia para recibir atención médica; sin embargo, murieron antes de llegar al centro hospitalario.

Según relatos recabados en el lugar, el responsable habría llegado hasta un punto cercano desde donde efectuó varios disparos contra las víctimas y posteriormente huyó del área.

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Al sitio acudieron agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con versiones preliminares, el hecho ocurrió mientras muchos residentes se encontraban atentos a un partido de fútbol, situación que presuntamente habría servido como distracción para que el ataque se perpetrara.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas aprehendidas por este caso, aunque se mantienen operativos de búsqueda para dar con el responsable.

El crimen ha generado preocupación entre los residentes de Concepción La Vieja, quienes solicitaron mayor presencia policial y reforzar la seguridad en el sector para evitar nuevos hechos violentos.

Con información de Jorge Quirós