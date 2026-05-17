Idaan suspenderá el suministro de agua en varios sectores de Panamá este 20 de mayo

Las labores se desarrollarán entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m., periodo durante el cual el suministro de agua potable será interrumpido temporalmente en varias áreas residenciales.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales informó que el próximo miércoles 20 de mayo se realizarán trabajos de desvío de una línea de seis pulgadas en el sector de Albrook Country, en la ciudad de Panamá.

Las labores se desarrollarán entre las 8:30 a.m. y las 4:00 p.m., periodo durante el cual el suministro de agua potable será interrumpido temporalmente en varias áreas residenciales.

Te podría interesar: Reabren sendero Cerro La Cruz en el Parque Nacional Altos de Campana

De acuerdo con la entidad, los sectores afectados serán la avenida Diógenes de la Rosa, calle Tulipán Africano, calle Los Almendros y calle Las Magnolias.

El Idaan explicó que los trabajos forman parte de adecuaciones en la red de distribución y solicitó a residentes y conductores tomar las precauciones necesarias mientras se ejecuten las labores.

La institución también pidió respetar la señalización vial colocada en el área de trabajo para evitar incidentes y facilitar el desarrollo de las operaciones.