Sectores de Chiriquí, Darién y Panamá Oeste podrían presentar interrupciones de agua por mantenimiento

Las labores podrían generar interrupciones temporales o baja presión en distintos sectores mientras se desarrollan los trabajos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que del 18 al 24 de mayo realizará trabajos de mantenimiento programado en varias plantas potabilizadoras de las provincias de Chiriquí, Darién y Panamá Oeste, con el objetivo de optimizar el suministro de agua potable.

Las labores podrían generar interrupciones temporales o baja presión en distintos sectores mientras se desarrollan los trabajos.

En la provincia de Chiriquí, las labores iniciarán el lunes 18 de mayo en las plantas potabilizadoras de Dolega y Santa Marta. En Dolega, los trabajos se desarrollarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., afectando sectores como Dolega cabecera, Dolega parte alta y el área del cementerio.

Ese mismo día, en la planta de Santa Marta, el mantenimiento se realizará de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y podría afectar a comunidades como Santa Marta Norte, Santo Domingo, La Estrella, Sioguí y Santa Marta cabecera.

Para el martes 19 de mayo, el Idaan programó trabajos en la planta potabilizadora de Divalá, en horario de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Las áreas afectadas serían Divalá, Nuevo México, San Antonio, El Orégano, Vista Hermosa, El Matadero, Margarita y Santa Ana.

El miércoles 20 de mayo continuarán las labores en varias potabilizadoras de Chiriquí. En Barú Paso Canoa, los trabajos serán de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y afectarán a Paso Canoa Arriba.

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Ese mismo día, en la planta de Los Algarrobos, el mantenimiento se realizará de 5:00 a.m. a 3:00 p.m., impactando la parte alta de David, Las Lomas, David cabecera y la línea de 18 pulgadas.

Mientras tanto, en San Bartolo, las labores se desarrollarán de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., afectando sectores de Puerto Armuelles cabecera, San Vicente, El Porvenir, Río Mar, Bella Vista, Las Palmas, Corazón de Jesús, San José y barriada El Carmen.

También se realizarán trabajos en Chiriquí cabecera entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m., donde podrían verse afectados sectores como Las Lajitas, Bella Vista, el área de la funeraria, el cementerio, calle Debajo de Chiriquí y Betania.

En la provincia de Darién, el mantenimiento está programado para el viernes 22 de mayo en la planta potabilizadora de Villa Darién, desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. Las afectaciones abarcarían toda el área de la carretera desde Piedra Candela hasta Arimae.

Por su parte, en Panamá Oeste, el Idaan realizará trabajos en la planta de Laguna Alta el viernes 22 de mayo, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. Las zonas afectadas serían Nuevo Chorrillo, Nuevo Emperador, Brisas del Golf y El Arado, en el sector de Río Congo.

La entidad recomendó a los residentes tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación para reducir las afectaciones durante el periodo de mantenimiento.