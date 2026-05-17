Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Inglewood, Estados Unidos/El fiscal general del estado de California, Rob Bonta, reclamó el miércoles aclaraciones a la FIFA sobre "posibles prácticas comerciales engañosas" relacionadas con la venta de entradas para el Mundial 2026, que arranca en junio en Estados Unidos, México y Canadá