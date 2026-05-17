Mundial 2026: Leonardo Campana, delantero de Ecuador, primera baja confirmada por lesión a menos de un mes de la cita

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Quito, Ecuador/Leonardo Campana, delantero ecuatoriano del New England Revolution de la MLS, dijo este domingo que se perderá el Mundial 2026 con la tricolor debido a una lesión, la primera baja oficial de Ecuador a menos de un mes de la cita orbital.

En marzo, Campana sufrió una lesión en el isquiotibial actuando para su club, una historia que ya padeció en el Mundial de Catar 2022, donde estuvo ausente por arrastrar una lesión que hizo que el entonces entrenador argentino Gustavo Alfaro no lo considerara.

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"Hay sueños que uno lleva en el corazón desde niño, y hoy me toca aceptar que otra lesión me dejará fuera del Mundial", dijo el atacante en una publicación de Instagram.

El anuncio se da a pocos días de que venza el plazo para que Ecuador publique la lista oficial de 26 jugadores que disputarán el Mundial de Norteamérica 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México a partir del 11 de junio.

Ecuador, que tiene al mediocampista Moisés Caicedo del Chelsea como su estandarte, llega a la Copa del Mundo con una sólida defensa liderada por Pervis Estupiñán, Piero Hincapié y Willian Pacho, quienes militan en el Milan, el Arsenal y el Paris Saint-Germain, respectivamente.

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Sin embargo, la baja de Campana agrava todavía más la anemia en ataque de la selección dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, pues en la clasificatoria solo anotó 14 goles en 18 partidos.

En su quinta participación mundialista, la tricolor arranca su camino en Norteamérica el 14 de junio, cuando enfrente en Filadelfia a Costa de Marfil por el Grupo E, que completan la tetracampeona Alemania y la debutante Curazao.

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