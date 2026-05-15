Mundial 2026| Costa de Marfil anuncia su selección con Nicolas Pépé como referente a la ofensiva

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Costa de Marfil/Costa de Marfil, uno de los rivales de Ecuador en el Mundial 2026, acudirá a la cita de Norteamérica con más de diez campeones de África en 2024, y con el delantero del Villarreal Nicolas Pépé como principal amenaza ofensiva.

La mitad del efectivo convocado por el DT Emerse Faé está compuesta por jugadores que se proclamaron campeones de África en 2024 como Franck Kessie, Wilfried Singo o Evan Ndicka.

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También destaca la presencia entre los atacantes de Yan Diomandé, del Leipzig alemán, y de Ange-Yoan Bony, campeón del Scudetto y de la Serie A con el Inter de Milán.

"Los Elefantes" están encuadrados en la llave E del Mundial junto a Ecuador, Alemania y Curaçao.

Costa de Marfil no participa en un Mundial desde 2014, y aún no ha superado la primera fase en sus tres participaciones.

- Los 26 convocados por Costa de Marfil:

Arqueros (3): Yahia Fofana (Rizespor/TUR), Mohamed Koné (Charleroi/BEL), Alban Lafont (Panathinaïkos/GRE)

Defensores (8): Emmanuel Agbadou (Besiktas/TUR), Clément Akpa (AJ Auxerre/FRA), Ousmane Diomandé (Sporting/POR), Guela Doué (Estrasburgo/FRA), Ghislain Konan (Gil Vicente/POR), Odilon Kossounou (Atalanta/ITA), Evan Ndicka (AS Roma/ITA), Wilfried Singo (Galatasaray/TUR)

Mediocampistas (6): Seko Fofana (FC Porto/POR), Parfait Guiagon (Charleroi/BEL), Franck Kessié (Al-Ahli/RSA), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor/TUR), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest/ENG), Jean-Michaël Seri (NK Maribor/SLO)

Atacantes (9): Simon Adingra (AS Mónaco/FRA), Amad Diallo (Manchester United/ENG), Yan Diomandé (RB Leipzig/GER), Oumar Diakité (Cercle Bruges/ BEL), Evan Guessand (Crystal Palace/ENG), Ange-Yoan Bony (Inter Milán/ITA), Bazoumana Touré (Hoffenheim/GER), Elye Wahi (OGC Niza/FRA), Nicolas Pépé (Villarreal/ESP).

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