Mundial 2026| Matthijs de Ligt pasa al quirófano y se pierde el torneo por Países Bajos

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Reino Unido/El defensor neerlandés Matthijs de Ligt fue operado de la espalda y será baja para el Mundial que comenzará el mes que viene en Norteamérica, anunció este viernes su club, el Manchester United.

De 26 años y 52 veces internacional, De Ligt "fue operado con éxito", afirmó el club inglés en un comunicado, precisando que la intervención quirúrgica era la mejor opción para solucionar la lesión de espalda que ha tenido al jugador alejado de los terrenos de juego desde noviembre.

Su regreso con los Diablos Rojos no se producirá hasta el inicio de la temporada que viene, por lo que no estará en el Mundial con Países Bajos.

El antiguo jugador del Ajax de Ámsterdam, de la Juventus de Turín y del Bayern Munich había empezado bien la temporada con el Manchester United, disputando los 13 primeros partidos de la Premier League antes de verse afectado por esta lesión de espalda.