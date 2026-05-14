Mundial 2026 | James Rodríguez "necesita mejor ritmo de juego", según DT de Colombia Néstor Lorenzo

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Bogotá, Colombia/La estrella cafetera James Rodríguez "necesita" un "mejor ritmo de juego" para recuperar su nivel competitivo, reconoció el jueves el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, a menos de un mes del arranque del Mundial 2026.

El capitán tricolor disputó probablemente su último partido el miércoles con el Minnesota United antes de unirse a la concentración de la selección en Medellín para preparar la cita mundialista que inicia el 11 de junio.

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Pese a la alta expectativa por su llegada al club de la MLS norteamericana, apenas jugó seis partidos ligueros, dos de ellos como titular, debido principalmente a problemas físicos. No anotó y dio dos asistencias.

Lorenzo afirmó que James, de 34 años, cumple con un "plan" de trabajos físicos especial para "llegar de la mejor manera" al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Necesita mejor ritmo de juego" para reencontrarse con su nivel, sostuvo el entrenador argentino en una rueda de prensa en Bogotá.

El seleccionador afirmó que recientemente se reunió con James en Estados Unidos y charlaron sobre la necesidad de que disputara más partidos.

"Si jugás pocos minutos, vas a tener que hacer un complemento físico para lograr llegar a un nivel mejor", le dijo Lorenzo.

James se perderá las dos últimas fechas de la MLS con Minnesota para unirse a la concentración de la selección colombiana, que debutará el 17 de junio ante Uzbekistán en Ciudad de México. Luego enfrentará a República Democrática del Congo y Portugal por el Grupo K.

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Novedades en la prelista -

La última ventana de amistosos en marzo, con derrotas ante Croacia y Francia, causó preocupación por el flojo rendimiento de James.

El ex Real Madrid y Bayern Munich, vital para el funcionamiento de los cafeteros, fue hospitalizado después de enfrentar a los galos por una "deshidratación severa", por lo que su estado físico causa grandes dudas.

Lorenzo admitió que luego de esos resultados concluyó que "para competir con los más grandes" necesita "más" de sus jugadores.

El golpe "nos vino bien para pegarnos una despertada", afirmó.

Lorenzo reveló este jueves una prelista de 55 jugadores para el Mundial, que luego reducirá a 26.

El delantero Luis Díaz figura entre los llamados al final de una pesada temporada con Bayern Munich.

"Es un jugador muy fuerte, está muy bien", dijo el seleccionador.

También destacan las inclusiones del extremo Juan Guillermo Cuadrado, que dejó de ser de los habituales del equipo, el díscolo delantero Jhon Durán y Sebastián Villa, envuelto en líos judiciales por violencia de género en Argentina.

"No somos quién para juzgar eternamente", afirmó Lorenzo sobre la presencia del atacante del Independiente Rivadavia, un tema muy espinoso en Colombia.

Radamel Falcao García, el goleador histórico de la selección que juega con Millonarios de Bogotá, no forma parte de la lista.

Lorenzo, criticado en ocasiones por no probar alternativas, fue cuestionado duramente por el delantero Roger Martínez, del Al-Taawon FC de Arabia Saudita.

Martínez, que ha anotado 22 goles en 30 partidos de la liga saudí, no es llamado al combinado nacional desde octubre de 2024.

"Increíble (...) no sabes un carajo, más de lo mismo", publicó en Instagram con un emoji de una mano con el dedo del medio levantado.

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