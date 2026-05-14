Mundial 2026| Carlo Ancelotti extiende su estancia con la Selección de Brasil

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Brasil/El italiano Carlo Ancelotti renovó su contrato como seleccionador de Brasil hasta 2030, anunció este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que da un voto de confianza al técnico en vísperas del Mundial 2026.

El entrenador, de 66 años, extendió su vínculo con la Verdeamarela "por cuatro años más, hasta la Copa del Mundo de 2030", informó la CBF en un comunicado.

El anuncio de su renovación era inminente, luego de que tanto él como el presidente de la CBF, Samir Xaud, reconocieran públicamente hace días que las negociaciones iban por buen camino.

Ancelotti, el técnico más laureado en la historia de la Liga de Campeones de Europa, debutó al mando de Brasil en junio del año pasado, en medio de pobres resultados en la clasificatoria sudamericana.

"Desde hace un año trabajamos para llevar a la selección brasileña de vuelta a la cima del mundo. Pero la CBF y yo queremos más. Más victorias, más tiempo, más trabajo", dijo Carletto en portugués, en un video publicado por la confederación.

La crisis de los pentacampeones mundiales se llevó por delante a dos entrenadores brasileños, sus antecesores Fernando Diniz y Dorival Júnior.

Ancelotti es el primer director técnico extranjero de la Seleção desde que el argentino Filpo Núñez dirigió un amistoso en 1965.

Ha dirigido a Brasil en 10 partidos con saldo de cinco vitorias, dos empates y tres derrotas.

"Desde el primer minuto entendí lo que el fútbol significa para este país", expresó el exentrenador del AC Milán y Real Madrid.

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- Objetivo: el hexa -

Brasil comparte con Marruecos, Escocia y Haití el Grupo C del Mundial 2026, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La renovación de Ancelotti llega con la incógnita sobre la posible convocatoria de Neymar a la Copa del Mundo aún en el aire.

La lista definitiva será divulgada el lunes por el italiano.

El día 31, la selección se medirá a Panamá en el Maracaná de Rio de Janeiro en un amistoso antes de partir rumbo al Mundial, un evento que la Canarinha no gana desde 2002.

Con un palmarés envidiable en clubes, Ancelotti nunca había dirigido a una selección nacional hasta que asumió el desafío de reconducir la ruta del Scratch.

El italiano selló el pase al Mundial del gigante sudamericano, que firmó su peor campaña histórica en las eliminatorias bajo el formato actual (28 puntos en 18 juegos).

En los amistosos de preparación para el torneo, su Brasil también ha tenido altibajos. Derrotas contra Japón (3-2) y la poderosa Francia (2-1) han despertado alertas.

- "Ser humano fantástico" -

"El currículum y la trayectoria de Ancelotti hablan por sí solos. Pero, además de eso, es un ser humano fantástico. Estamos extremadamente satisfechos", valoró este jueves el vicepresidente de la CBF, Gustavo Dias.

Según la prensa, el italiano gana unos 10 millones de euros al año.

Es el único entrenador que ha conquistado la Liga de Campeones de Europa en cinco ocasiones: dos veces con el AC Milan y tres con el Real Madrid.

Ya en su etapa como jugador había conseguido dos veces el título con el club rossonero.

Se trata también del único técnico que ha conquistado las cinco principales ligas europeas: la italiana con el Milan, la inglesa con el Chelsea, la francesa con el Paris Saint-Germain, la alemana con el Bayern Múnich y la española con el Madrid.