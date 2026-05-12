Mundial 2026 | Selección de Inglaterra sufre baja importante, conoce quién es

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Arsenal y la selección de Inglaterra, han recibido una noticia alarmante en el momento más crítico de la competición. Su defensor estrella, Ben White (28), ha visto terminada su participación esta temporada tras confirmarse una grave lesión de rodilla sufrida durante el encuentro del pasado domingo frente al West Ham.

El club londinense informó a través de un comunicado que su equipo médico ya supervisa la rehabilitación del jugador con el objetivo de que esté disponible para la próxima pretemporada.

Esta baja supone un contratiempo mayúsculo para los planes de Mikel Arteta, especialmente considerando que el otro lateral derecho del plantel, Jurrien Timber, también se encuentra fuera de acción por una lesión similar. La ausencia de White llega justo cuando el Arsenal lidera la Premier League con una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City, aunque los dirigidos por Guardiola cuentan con un partido menos en el calendario.

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Un vacío en las finales y la Selección

Las consecuencias de la lesión se extienden más allá de la liga local. White no podrá participar en los dos últimos compromisos ligueros ni en la esperada final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain. Además, su presencia con la Selección de Inglaterra para el próximo Mundial está en serio riesgo, poniendo en duda su participación en el debut mundialista contra Croacia programado para el 17 de junio y ante Panamá el 23 de junio.

El defensor, cuyo valor de mercado se sitúa en 30 millones de euros, había recuperado recientemente su protagonismo internacional tras anotar un gol en un amistoso contra Uruguay en marzo. En lo que va de curso, White había disputado seis partidos con la camiseta de los "Gunners", registrando un gol en su cuenta personal antes de este infortunio físico que lo obliga a detener su progresión en el campo.