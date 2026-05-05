Mundial 2026| Estêvão pone en marcha su rehabilitación en Brasil con el torneo orbital en la mira

El joven de 19 años sueña con vestir el uniforme de la 'Canarinha' en la cita mundialista que se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Brasil/Con el objetivo de recuperarse para el Mundial, el extremo brasileño Estêvão hace rehabilitación en las instalaciones del Palmeiras en Sao Paulo, bajo la supervisión del Chelsea, informó a la AFP una fuente del club brasileño.

Estêvão, de 19 años, descartó pasar por cirugía tras sufrir una lesión en el muslo con el club inglés, y apostó por un tratamiento conservador para tratar de llegar a la Copa del Mundo con la selección de Brasil.

El futbolista trabaja en el complejo del Palmeiras "a pedido del entorno del jugador y el Chelsea", dijo a la AFP un funcionario del club paulista, con su nombre bajo reserva.

El atacante brasileño, formado en las categorías base del club paulista, se lesionó el 18 de abril en la derrota 1-0 del equipo londinense ante el Manchester United en la Premier League.

Debió abandonar la cancha a los 16 minutos, por un desgarro en el tendón de la corva derecho (zona posterior del muslo).

Estêvão es el máximo anotador del Scracht desde que el italiano Carlo Ancelotti debutó al mando del equipo nacional el año pasado, con cinco goles en siete partidos jugados.

Según la misma fuente, el Chelsea envió un representante para supervisar el tratamiento del joven jugador.

La AFP pidió información al club inglés, sin obtener respuesta.

Ancelotti anunciará el 18 de mayo su lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo, que se jugará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

La Canarinha competirá en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.

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En una reciente entrevista con la AFP, João Paulo Sampaio, coordinador de las canteras del Palmeiras, resaltó la mentalidad del joven jugador como una baza para buscar un milagro mundialista tras su lesión.

"Si los médicos le dan esperanza (de jugar el Mundial), él hará todo para que eso ocurra", dijo Sampaio en el centro de entrenamientos del Verdão, cuna de talentos como Endrick y el propio Estêvão.

"Un factor clave es su mentalidad. Tiene una confianza tremenda en sí mismo", agregó.

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