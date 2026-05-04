Selección de Panamá confirma su último partido amistoso antes del Mundial 2026

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 19 de julio y podrás vivirlo a través de TVMAX y TVN Pass.

Panamá/La Selección de Panamá enfrentará a Bosnia Herzegovina en un partido amistoso que se realizará el sábado 6 de junio en el Energizer Park de San Luis, Misuri (Estados Unidos). Esto lo confirmó la Federación Panameña de Fútbol a través de sus redes sociales.

Ese encuentro se jugará 11 días antes de que la selección panameña inicie su participación en el Mundial 2026 por lo que será su último tope de fogueo antes del torneo.

Con el juego ante el conjunto bosnio, el combinado canalero habrá completado seis partidos amistosos antes de la cita mundialista. El 18 de enero midió fuerzas ante Bolivia, que terminó empatado 1-1. Posteriormente tuvo dos encuentros con Sudáfrica que se realizaron los días 27 y 31 de marzo; el primero resultó en un empate 1-1 y el segundo fue victoria para el elenco panameño por 2 a 1.

El 31 de mayo se prevé que Panamá juegue un amistoso ante Brasil en el territorio brasileño. El 3 de junio enfrentará República Dominicana, en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la capital panameña, y tres días después será el encuentro ante el colectivo bosnio.

La selección panameña forma parte del Grupo L del Mundial 2026 junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. En tanto que Bosnia Herzegovina integra el Grupo B junto a Catar, Canadá y Suiza.

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