Mundial 2026 | Thomas Christiansen: 'El sueño ideal es competir y pasar de grupo'

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En una entrevista previa al inicio de la Copa del Mundo 2026 realizada por ESPN, el director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, compartió los detalles de la preparación del equipo, los desafíos de confeccionar la lista definitiva y el estado anímico del grupo tras lograr la clasificación.

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Aquí lo más destacado de sus declaraciones:

1. La ruta hacia la lista de 26 Christiansen reveló que, aunque la lista final será de 26 jugadores, actualmente trabaja con un grupo reducido de poco más de 30 futbolistas. Su mayor "dolor de cabeza" no ha sido la elección de nombres, sino las lesiones que han afectado a piezas clave. El técnico enfatizó que no prioriza la edad o la veteranía, sino el aporte de experiencia y conocimientos que cada jugador pueda brindar al grupo tanto dentro como fuera de la cancha.

2. Seguimiento a figuras clave y estado físico El estratega mencionó casos específicos como el de Fidel Escobar, de quien destacó una evolución positiva y un seguimiento cercano por parte del preparador físico. También señaló que jugadores con alta carga de partidos, como José Córdoba y Andrés Andrade, cuentan con un plan específico de descanso para que lleguen en óptimas condiciones físicas y mentales al torneo.

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3. El análisis del rival: Sobre el debut ante Ghana, ahora dirigida por Carlos Queiroz, Christiansen analizó que el técnico rival no ha tenido tiempo suficiente para implementar un estilo revolucionario, por lo que espera que Queiroz se enfoque principalmente en el aspecto mental y mantenga la base técnica previa con algunos matices.

4. El "cambio de mentalidad" El técnico atribuyó el éxito de la clasificación a un cambio de mentalidad y un aumento en la confianza del grupo, especialmente visible en la última ventana de eliminatorias contra Guatemala y El Salvador. Destacó que ahora cada jugador sabe "perfectamente lo que tiene que hacer" y que los partidos amistosos han sido oportunidades para que nuevos talentos den un paso adelante.

5. El sacrificio personal tras seis años de proceso Al reflexionar sobre su primera cita mundialista como entrenador, Christiansen admitió con emoción el sacrificio personal que ha significado estar alejado de su familia durante casi seis años. Sin embargo, aseguró que escuchar el himno de Panamá en el debut mundialista en Toronto hará que todo el esfuerzo haya valido la pena.

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