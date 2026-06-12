Chiriquí: seis procesados por supuestos delitos sexuales en la Operación Trillizas recuperan su libertad

Chiriquí, David/Seis personas que permanecían detenidas desde julio de 2023 por una investigación relacionada con presuntos delitos sexuales contra menores de edad quedaron en libertad tras culminar el juicio oral celebrado en Chiriquí este viernes, en uno de los casos de mayor repercusión registrados en la región occidental del país.

Los procesados eran investigados por violación, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial, actos libidinosos y relaciones sexuales remuneradas con menores de edad, todos en su modalidad agravada.

La Operación Trillizas, ejecutada por el Ministerio Público y la Policía Nacional, permitió desarticular una supuesta red de explotación sexual de menores que operaba en las provincias de Chiriquí —principalmente en los distritos de Barú y Renacimiento— y Darién.

Tras conocerse la decisión judicial, abogados defensores manifestaron que durante el juicio el Ministerio Público no logró acreditar los delitos atribuidos a sus clientes.

Los juristas indicaron que continuarán demostrando que los seis ciudadanos no cometieron los hechos que les fueron imputados.

Aunque el Ministerio Público tiene la posibilidad de recurrir la decisión mediante los recursos que contempla la ley, hasta el momento la institución no se ha pronunciado oficialmente sobre el resultado del juicio.

La Operación Trillizas fue considerada una de las acciones más importantes desarrolladas por las autoridades para combatir la explotación sexual de menores en Panamá y tuvo repercusión en las provincias de Chiriquí y Darién.

La decisión judicial representa un giro en uno de los casos de mayor impacto registrados en los últimos años en materia de delitos sexuales contra menores de edad.

Con información de Demetrio Ábrego.