Productores de arroz en Barú piden precio de referencia ante inicio de la cosecha

Los arroceros aseguran que el aumento en los costos de producción y la incertidumbre sobre las importaciones ponen en riesgo la rentabilidad de la cosecha que está por comenzar en Barú.

A pocos días de iniciar la cosecha de arroz en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, productores manifestaron su preocupación por la falta de un precio de referencia para la venta del grano a las industrias molineras.

Los arroceros señalaron que aún desconocen cuánto recibirán por quintal, situación que genera incertidumbre en medio del aumento de los costos de producción registrados en los últimos meses.

Según explicaron, el incremento en el precio del combustible, los insumos agrícolas y otros gastos operativos ha elevado significativamente la inversión necesaria para mantener la actividad.

“Todo ha aumentado: los insumos, el carbono, el diésel. El costo de producción ya supera los 600 dólares por hectárea y todavía no tenemos un precio de referencia para el arroz”, expresó uno de los productores de la zona.

Ante este panorama, hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno Nacional y a los representantes de la industria molinera para que se sienten a dialogar con el sector y establezcan un precio que les permita obtener una remuneración justa por su producción.

Los productores también mostraron preocupación por las importaciones de arroz, ya que consideran que podrían afectar las condiciones de comercialización de la cosecha nacional.

Mientras algunos agricultores ya han comenzado a recolectar el grano en distintas áreas de Barú, el sector se mantiene en estado de alerta a la espera de respuestas que les permitan planificar la venta de la producción de este año.

Información de Demetrio Ábrego