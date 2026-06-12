Estudiantes y residentes protestan contra construcción de cárcel en Los Canelos: 'No va'

El proyecto, que actualmente se encuentra en proceso de licitación y supera los 177 millones de dólares, ha generado preocupación entre la comunidad.

Estudiantes del Instituto Nacional Agropecuario (INA) de Divisa y residentes de la región realizaron una protesta la mañana de este viernes a orillas de la vía Interamericana para rechazar la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad prevista en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María.

El proyecto, que actualmente se encuentra en proceso de licitación y supera los 177 millones de dólares, ha generado preocupación entre la comunidad y el propio Concejo Municipal de Santa María, cuyos miembros han solicitado al Gobierno reconsiderar la decisión.

Judith Castro, residente del área, manifestó que existe un rechazo total a la iniciativa y aseguró que las verdaderas necesidades de la población son otras.

"Lo que necesitamos es agua potable y un hospital, porque el centro de salud de Santa María ya se ha quedado pequeño frente a la demanda de atención", expresó.

Por su parte, el estudiante Teodoro Ávila explicó que conocieron los planes para la construcción del centro penitenciario hace aproximadamente dos meses, cuando impulsaban un proyecto de siembra de arroz en los terrenos donde se desarrollará la obra.

Según relató, fue entonces cuando descubrieron que esas tierras habían sido traspasadas al Ministerio de Gobierno.

Ávila indicó que solicitaron formalmente que los terrenos fueran devueltos al Instituto Nacional de Agricultura (INA), pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Además, expresó su preocupación por la cercanía que tendría la cárcel con el centro educativo y sostuvo que esos terrenos deberían destinarse al fortalecimiento del sector agropecuario.

"Nos oponemos a que se construya una cárcel cerca de la escuela. Lo que queremos es que se apoye al agro y a la educación", señaló.

Otra residente consideró que los centros penitenciarios de alta seguridad deberían ubicarse en áreas alejadas de las comunidades.

"Este tipo de instalaciones deberían construirse en islas o en terrenos distantes de los poblados", opinó.

En tanto, Rubén Alexis Cocio cuestionó la prioridad otorgada al proyecto carcelario y afirmó que la región necesita con urgencia un hospital de la Caja de Seguro Social (CSS).

"Hace falta un hospital para atender a la población, pero se van a invertir 177 millones de dólares en una cárcel que estará cerca de las escuelas", manifestó.

Durante la manifestación, los participantes reiteraron su rechazo a la iniciativa con una consigna que se escuchó de forma constante entre los asistentes:

"¡La cárcel no va!", exclamaron.

Información de Demetrio Ábrego