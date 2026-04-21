Mundial 2026 | Panamá vs República Dominicana: La sele ya tiene pactado su partido de despedida

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó un nuevo compromiso clave en la preparación mundialista de la Selección Mayor de Panamá, que disputará un partido de despedida ante su afición previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro se jugará el próximo 3 de junio, a las 7:45 p.m., en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde el combinado nacional enfrentará a su similar de República Dominicana. Este duelo marcará el cierre de la preparación en casa para el equipo dirigido por Thomas Christiansen, dando paso a la cuenta regresiva hacia la máxima cita del fútbol.

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La Selección Nacional de Panamá tendrá su debut en la Copa Mundial 2026 el próximo 17 de junio, cuando se mida ante Ghana en el Estadio de Toronto, en un compromiso correspondiente al Grupo L.

En cuanto al historial, Panamá domina ampliamente la serie ante República Dominicana, con 5 victorias y 1 empate en seis enfrentamientos, además de un balance de 11 goles a favor y 3 en contra. El último choque entre ambos se remonta a las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, donde el conjunto canalero se impuso por 3-0 el 8 de junio de 2021 en el Estadio Rod Carew.

En el más reciente ranking FIFA, República Dominicana se ubica en la posición 143, mientras que Panamá se mantiene en la casilla 33, reflejando la diferencia competitiva entre ambos seleccionados.

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Antes del compromiso en casa, el elenco panameño afrontará una exigente prueba internacional el 31 de mayo, cuando visite a Brasil en el mítico Estadio Maracaná, en lo que será un duelo de alto nivel ante el cinco veces campeón del mundo.

La FPF informó que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre la venta de boletos y aspectos logísticos del encuentro a través de sus canales oficiales, en lo que promete ser una auténtica fiesta para la afición panameña rumbo al Mundial.

Con información de FPF.

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