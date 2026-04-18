José Córdoba anotó en la Championship con Norwich, en goleada sobre Bristol City

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El defensor panameño José Córdoba sigue dejando huella en el fútbol inglés. El zaguero del Norwich City fue protagonista en la contundente victoria 2-4 sobre el Bristol City en la Championship, firmando una actuación destacada que incluyó gol.

Córdoba apareció en el minuto 79 para sellar el triunfo de su equipo, marcando así su segundo gol en la Championship y el primero en la presente temporada, en la que además ya suma una asistencia. Su aporte ofensivo desde la defensa reafirma su crecimiento y consolidación en el fútbol europeo, convirtiéndose en una pieza importante dentro del esquema del Norwich.

El triunfo no solo resalta la actuación individual del panameño, sino que también tiene un impacto directo en la tabla de posiciones. Con estos tres puntos, el Norwich alcanza las 61 unidades, ubicándose de manera temporal en la novena posición, superando precisamente a un rival directo como el Bristol City, que se queda con 58 puntos. Este resultado mantiene vivas las aspiraciones del club de acercarse a los puestos de playoff en la recta final de la temporada.

La evolución de José Córdoba no pasa desapercibida, especialmente pensando en la Selección de Panamá. El defensor se perfila como uno de los jugadores con mejor rendimiento en el extranjero, justo en un momento clave previo a la Copa del Mundo 2026, donde se espera que sea un pilar en la línea defensiva del conjunto canalero.

Además de su solidez defensiva, Córdoba ha demostrado capacidad para sumarse al ataque en momentos determinantes, una cualidad muy valorada en el fútbol moderno. Su presente en Inglaterra refleja madurez, confianza y regularidad, elementos que lo posicionan como uno de los legionarios panameños más destacados en la actualidad.

El próximo reto del Norwich será ante el Derby County el 21 de abril, un duelo clave para seguir escalando posiciones en la Championship. Con jugadores en buen momento como Córdoba, el equipo buscará mantener la inercia positiva y seguir soñando con meterse en la pelea por el ascenso.

José Córdoba recibió una puntuación de 8.2 por parte de Flashscore

En cuanto a su rendimiento individual, José Córdoba firmó un partido muy completo, mostrando solidez defensiva, precisión con el balón y presencia en ataque.

En defensa, el panameño ganó 4 de 6 duelos (67%), incluyendo un 100% de efectividad en el juego aéreo (1/1). En los duelos a ras de suelo, salió victorioso en 3 de 5 (60%), reflejando firmeza en el uno contra uno. Además, registró 5 despejes, 6 recuperaciones y 1 bloqueo, siendo clave para sostener la ventaja de su equipo. Cometió 2 faltas y no fue superado en situaciones de regate.

Con el balón, Córdoba destacó por su precisión, completando 66 de 71 pases (93%), incluyendo 5 envíos hacia el último tercio, de los cuales acertó 5 de 6 (83%). También mostró calidad en el juego largo con 6 de 7 pases largos acertados (86%), participando activamente con 85 toques durante el partido.

En fase ofensiva, aunque su rol principal es defensivo, tuvo impacto directo: realizó 2 remates, ambos dentro del área, con 1 disparo a puerta y otro fuera. Sus estadísticas de gol reflejan un xG (goles esperados) de 0.09 y un xG a puerta de 0.08, números que respaldan su presencia en jugadas de peligro. Además, tuvo 2 contactos en el área rival y recibió 2 faltas.

En la construcción de juego, aportó con 1 pase al área y un xA (asistencias esperadas) de 0.01, demostrando que también puede contribuir en la generación ofensiva cuando el equipo lo necesita.

Un desempeño integral que confirma el gran momento de José Córdoba, siendo determinante tanto en defensa como en ataque para el Norwich City.