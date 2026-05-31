Mundial 2026| Sudáfrica retrasa su viaje a México para la cita orbital

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana, partido amistoso previo al Mundial 2026, el miércoles 3 de junio desde las 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Sudáfrica/La selección de Sudáfrica, una de las 48 participantes en el Mundial de Norteamérica, ha tenido que retrasar su viaje a México, donde se concentrará para el torneo, por problemas con los visados, informó este domingo la federación sudafricana.

La delegación debía partir de Johannesburgo este domingo rumbo a México en un vuelo chárter, pero "ha tenido dificultades relacionadas con los visados de algunos jugadores y dirigentes", señaló la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) en un comunicado.

El viaje debería tener lugar finalmente el lunes, precisó en X el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, que unas horas antes había exigido explicaciones y prometido medidas contra los responsables de este "caos".

Según el ministro, todos los jugadores recibieron su visado, pero el seleccionador adjunto, el médico del equipo, el jefe de seguridad y otro miembro del cuerpo técnico están todavía a la espera del documento.

Popularmente conocida como Bafana Bafana (Los Chicos), Sudáfrica está encuadrada en el Grupo A junto a los coanfitriones México, la República Checa y Corea del Sur.

De regreso a la gran cita mundial después de 16 años de ausencia, debutará contra México el 11 de junio en el partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca.

Durante la cita mundialista, Sudáfrica tiene previsto concentrarse en la Universidad del Fútbol del CF Pachuca, al noroeste de la capital mexicana.