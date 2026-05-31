Resultados del sorteo de la lotería del domingo 31 de mayo de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 31 de mayo de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 31 de mayo de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 0481

Letras: CDAA

Serie: 12

Folio: 12

Segundo premio: 9313

Tercer premio: 6163

Resultados del sorteo del domingo 31 de mayo de 2026