CSS traslada a 100 pacientes de hemodiálisis a sala remodelada en el Hospital Santo Tomás

La sala fue remodelada como parte del plan de adecuaciones que desarrolla la Caja de Seguro Social (CSS) en sus unidades de hemodiálisis.

Ciudad de Panamá/Desde este lunes 3 de agosto, alrededor de 100 pacientes que recibían tratamiento de hemodiálisis en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid son atendidos en la sala Metro 3, ubicada en el Hospital Santo Tomás.

La doctora Karla Rodríguez, subcoordinadora nacional de Terapias de Sustitución Renal y Enfermedad Crónica de los Riñones, explicó que la sala fue remodelada como parte del plan de adecuaciones que desarrolla la Caja de Seguro Social (CSS) en sus unidades de hemodiálisis.

La apertura forma parte de la estrategia institucional para fortalecer la red de atención y ampliar progresivamente la cobertura destinada a los pacientes que requieren terapias dialíticas en el país.

”Esta medida fortalece nuestra capacidad de atención y garantiza un servicio oportuno y de calidad”, afirmó Rodríguez.

🔗Puedes leer: Nueva unidad renal de la CSS amplía cobertura de hemodiálisis en la capital

Los pacientes trasladados fueron seleccionados por el equipo de Trabajo Social y reciben el tratamiento en dos turnos, programados a las 6:00 a.m. y 11:00 a.m.

La CSS informó que también están pendientes de entrega nuevas unidades de hemodiálisis, las cuales permitirán optimizar el servicio e incrementar la capacidad instalada de la red nacional.

Actualmente, Panamá registra 2,857 pacientes con enfermedad renal crónica que reciben terapias de sustitución renal. De esta cifra, 2,366 se encuentran en hemodiálisis y 491 en diálisis peritoneal.

La población atendida mediante hemodiálisis aumentó 3.9% en comparación con 2024, lo que representa 89 pacientes adicionales.

Hasta julio de 2026, la unidad con mayor cantidad de pacientes era la del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, con 368 personas atendidas: 244 hombres y 124 mujeres.