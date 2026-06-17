Nueva unidad renal de la CSS amplía cobertura de hemodiálisis en la capital

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) inauguró este miércoles 17 de junio una moderna sala de hemodiálisis en el Instituto de la Salud de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, ubicado en el antiguo edificio Renta 5, en Calidonia, con capacidad para atender a unos 150 pacientes que requieren tratamiento renal.

La nueva instalación cuenta con 27 máquinas de última tecnología y operará en tres turnos diarios, lo que permitirá ampliar significativamente la cobertura de este servicio esencial para las personas con enfermedad renal crónica.

Durante el acto de inauguración, el director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que la iniciativa responde a la política de poner al paciente en el centro de la atención sanitaria.

“La instrucción del presidente José Raúl Mulino de que pone al paciente primero es una directriz que no queda como una simple frase. Poner al paciente primero significa mejorar las instalaciones, renovar equipos, garantizar medicamentos e insumos, fortalecer la formación del personal y ofrecer una atención que, además de científica, profesional y segura, sea cercana, respetuosa y humana”, afirmó.

La sala fue diseñada para brindar una atención más cómoda, segura y eficiente. Además, permitirá trasladar a pacientes que históricamente recibían tratamiento en la unidad de hemodiálisis Metro 3 del Hospital Santo Tomás hacia una instalación propia de la CSS, fortaleciendo la capacidad operativa de la institución.

Los tratamientos se ofrecerán en jornadas distribuidas entre los días lunes, miércoles y viernes, así como martes, jueves y sábado, con una capacidad aproximada de 25 pacientes por turno.

La apertura de esta unidad forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la red de atención renal del país. Como parte de ese plan, la CSS prevé inaugurar este viernes una nueva sala de hemodiálisis en el Hospital Dr. Rafael Hernández, en la provincia de Chiriquí.

El proyecto contempla una inversión de 178 millones de dólares para la construcción y equipamiento de nuevas salas de hemodiálisis en todo el territorio nacional, incluyendo la instalación de alrededor de 500 máquinas. Asimismo, avanzan los trabajos para futuras unidades en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, Penonomé, Antón y Panamá Oeste, entre otras regiones.

La ampliación de estos servicios responde al aumento sostenido de pacientes que requieren terapia de sustitución renal. Mientras que en diciembre de 2024 la CSS atendía a 2,277 pacientes en hemodiálisis, para abril de 2026 la cifra ascendió a 2,438, lo que representa un incremento de 161 pacientes, equivalente a más del 7 % en apenas 16 meses.

Actualmente, cuatro de cada cinco personas que reciben terapia de sustitución renal son tratadas mediante hemodiálisis, una demanda impulsada principalmente por el incremento de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Puedes leer: ASEP: Aumento en facturas de luz se debe al mayor consumo por altas temperaturas, no a alzas en tarifas