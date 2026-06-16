ASEP: Aumento en facturas de luz se debe al mayor consumo por altas temperaturas, no a alzas en tarifas

La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, Zelmar Rodríguez, aclaró que la tarifa se mantiene fija con vigencia semestral, y que el aumento responde al mayor uso de aires acondicionados y refrigeradoras durante la ola de calor.

La administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, salió este martes a aclarar la preocupación de miles de panameños ante el alza en sus facturas de energía eléctrica: el problema no son las tarifas, sino el consumo.

"Estos incrementos en los montos de facturación no implican de ninguna manera aumentos en la tarifa, ya que esta se mantiene fija con vigencia semestral", sostuvo Rodríguez durante el conversatorio semanal con la prensa nacional en el que se reportan los resultados del Consejo de Gabinete.

Consumo creció 11% en abril y mayo

Según datos presentados por la funcionaria, en los meses de abril y mayo el consumo de energía eléctrica en Panamá aumentó un 11%, lo que equivale a 925 megavatios adicionales. El fenómeno de El Niño y las altas temperaturas registradas en el país, con un alza de entre 25% y 30%, explican en gran medida este comportamiento.

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Los principales responsables del alza son los electrodomésticos de enfriamiento, como los acondicionadores de aire y los refrigeradores, que se ven obligados a trabajar con mayor intensidad para mantener sus temperaturas objetivo en medio del calor.

"Si yo uso el aire acondicionado por la misma cantidad de horas, está consumiendo más porque el compresor está trabajando más por la sensación térmica", ilustró Rodríguez.

Clientes residenciales pierden el subsidio al superar los 300 kWh

El incremento en el consumo también tuvo una consecuencia directa para algunos usuarios: clientes residenciales que habitualmente no superan los 300 kilovatios hora (kWh) mensuales rebasaron ese umbral en abril y mayo, lo que los dejó fuera de la cobertura del Fondo de Estabilización Tarifaria, un subsidio aplicable a los clientes residenciales con tarifa Baja Tensión Simple.

Este mecanismo está diseñado para proteger a los consumidores de menores ingresos, por lo que, al superar el límite de consumo establecido, esos hogares dejan de calificar automáticamente para recibirlo, lo que se traduce en facturas notablemente más altas.