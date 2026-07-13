Caja de Seguro Social: Inicia operaciones nueva sala de hemodiálisis del Instituto de los Trabajadores en Calidonia

Equipada con 27 máquinas de última generación, la nueva sala tendrá capacidad para atender a 158 pacientes crónicos, distribuidos en tres turnos diarios, en jornadas de lunes, miércoles y viernes, así como de martes, jueves y sábado.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de mejorar la calidad de la atención que se brinda a los pacientes renales, este lunes 13 de julio inició operaciones la nueva y moderna sala de hemodiálisis del Instituto de los Trabajadores Dr. Francisco Díaz Mérida, ubicado en el antiguo edificio Renta 5, en Calidonia.

Equipada con 27 máquinas de última generación, la nueva sala tendrá capacidad para atender a 158 pacientes crónicos, distribuidos en tres turnos diarios, en jornadas de lunes, miércoles y viernes, así como de martes, jueves y sábado.

La apertura de esta unidad constituye una medida estratégica para descongestionar las salas de hemodiálisis del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y de la unidad Metro 3, ubicada en el Hospital Santo Tomás, lo que permitirá condiciones más seguras y confortables para los pacientes.

Con esta nueva sala, la Caja de Seguro Social (CSS) fortalece la capacidad instalada de sus servicios de hemodiálisis y reafirma su compromiso con la atención oportuna y de calidad para los asegurados con enfermedad renal crónica que requieren tratamiento de diálisis.

Además, con el propósito de acercar y fortalecer la atención especializada en todo el país, la CSS avanza en el desarrollo de futuras salas de hemodiálisis en Panamá Oeste, Penonomé, Antón, David y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos.

Este programa nacional de expansión, cuya inversión supera los $178 millones, contempla la construcción y el equipamiento de nuevas salas, con la instalación de 600 modernas máquinas de hemodiálisis.