Hallan a un hombre sin vida dentro de un vehículo estacionado en un comercio privado en Santa Elena

Por el momento, las autoridades no han ofrecido mayores detalles sobre la identidad de la persona ni sobre las circunstancias de su muerte, mientras avanzan las investigaciones.

Ciudad de Panamá/Un hombre fue encontrado sin vida dentro de un vehículo sedán de color blanco, que se encontraba estacionado en los predios de un centro médico ubicado en la vía Santa Elena, en el corregimiento de Parque Lefevre, a solo 500 metros se encuentra ubicado el cuartel policial.

Tras el hallazgo, al lugar se trasladaron funcionarios del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes iniciaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

La escena fue objeto de las investigaciones de las autoridades, mientras se realizaban las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido.

El fiscal superior de Homicidios, Jorge Luis Fergunson, detalló que, aunque la investigación está incipiente, este hecho estaría relacionado con el homicidio de un hombre registrado en la noche del domingo 2 de agosto en el área de Panamá Viejo.

"La persona que fue ubicada en la mañana es de sexo masculino. Ambos cuerpos fueron encontrados maniatados con algunas lesiones en sus cuerpos. Preliminarmente, se tendría como causa de muerte heridas por proyectil de arma de fuego", detalló Ferguson.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por personal del Ministerio Público hacia la morgue judicial, donde se continuarían los procedimientos correspondientes.

Información de Jessica Román

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