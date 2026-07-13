Tras años de espera, Caja de Seguro Social inicia pago de $1.2 millones adeudados a médicos internos y residentes

La CSS auditará los pagos acumulados entre 2022 y 2024 para identificar las causas de los atrasos, determinar las responsabilidades administrativas que correspondan y evitar que situaciones similares se repitan.

Ciudad de Panamá/Desde este lunes 13 de julio y durante los próximos días, la Caja de Seguro Social (CSS) hará efectivo el pago de $1,264,830.00 correspondiente a turnos y bonos adeudados a médicos internos y residentes.

Según explicó la institución, los pagos comprenden obligaciones de los años 2022, 2023, 2024 y 2025, algunas de las cuales anteceden a la actual administración y permanecieron pendientes debido a la ausencia, entrega tardía o falta de validación de la documentación necesaria para completar su trámite.

El pago se produce luego que la CSS revisara cada expediente y completara los procedimientos presupuestarios, administrativos y legales correspondientes.

El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, señaló que la institución ha asumido este tema con seriedad, responsabilidad y sentido de urgencia, pese a la complejidad de resolver obligaciones que no fueron tramitadas oportunamente y que se acumularon durante varios años.

“Resulta preocupante que, en 2026, la institución deba destinar más de B/.1.2 millones para pagar turnos y bonos pendientes desde 2022, lo que ha obligado a reconstruir expedientes, solicitar certificaciones, verificar planillas y realizar ajustes presupuestarios para cumplir obligaciones que debieron tramitarse en su momento”, advirtió Mon Vásquez.

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Además de los pagos que se ejecutarán durante la semana, la CSS ya ha desembolsado $1,661,930.66 por turnos correspondientes a 2024 y 2025, así como por salarios de vigencias expiradas.

Además, explicó la CSS que se completó más del 80 % de las actualizaciones relacionadas con cambios de categoría y se han pagado los retroactivos correspondientes.

La CSS indicó que desde que la situación fue planteada públicamente, la Dirección General escuchó a los médicos residentes y conformó una comisión de trabajo con la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos, el Departamento Nacional de Docencia e Investigación y la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá (Fenameri).

La comisión solicitó la documentación pendiente, revisó los expedientes de manera individual y realizó las gestiones necesarias para determinar los montos adeudados y hacer efectivos los pagos.

Según la institución, las demoras no obedecieron a falta de recursos económicos ni a ausencia de voluntad de pago por parte de la actual administración, sino a incumplimientos en el proceso administrativo.

Aseguró la CSS que, en muchos casos, las planillas de turnos, las certificaciones y otros documentos indispensables no fueron presentados dentro de los plazos establecidos, llegaron incompletos o no fueron validados oportunamente por los médicos residentes e internos y los jefes de servicio responsables de certificar la información.

Incluso hasta hace pocos días, la institución continuaba recibiendo planillas correspondientes al último trimestre de 2025 y del primer trimestre de 2026.

Ninguna institución pública puede presupuestar, comprometer recursos o efectuar pagos por obligaciones que no hayan sido reportadas y sustentadas oportunamente. Pretender que la administración pague aquello que no ha sido informado es incompatible con una gestión responsable de los recursos públicos”, dijo la CSS en un comunicado.

La CSS explicó que en cada desembolso se requiere de documentación completa, certificaciones y los controles legales, financieros y de auditoría correspondientes; detallaron que cuando la información no se presenta dentro de los plazos, se generan retrasos, revisiones adicionales y reprogramaciones presupuestarias.

Nuevos plazos y auditorías

Para subsanar este problema entre las partes, de ahora en adelante los médicos residentes e internos, así como los jefes de servicio responsables de certificar los turnos, deberán presentar y validar toda la documentación dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, conforme a los procedimientos institucionales.

La CSS auditará los pagos acumulados entre 2022 y 2024 para identificar las causas de los atrasos, determinar las responsabilidades administrativas que correspondan y evitar que situaciones similares se repitan.

La Dirección General también reiteró que cualquier situación relacionada con la falta de insumos debe ser comunicada por los canales institucionales, indicando de manera específica el producto requerido, la instalación afectada y la fecha del incidente.

Enfatizó la institución que las denuncias generales que no contienen información verificable dificultan la atención de los problemas y no contribuyen a mejorar oportunamente los servicios que reciben los pacientes.

La Caja de Seguro Social dijo que, a partir de la fecha, cuando los retrasos en los pagos, las afectaciones a los servicios o cualquier situación que perjudique a los asegurados sean consecuencia del incumplimiento de los procedimientos administrativos por parte de residentes, jefes de servicio o cualquier otro funcionario responsable, la institución iniciará las investigaciones correspondientes y aplicará las medidas administrativas y disciplinarias previstas en la ley.

“La responsabilidad debe recaer sobre quien incumpla sus obligaciones y no sobre una institución que actuó, escuchó, verificó la información y resolvió el problema”, subrayó la CSS en un comunicado.

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