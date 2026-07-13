¡Alerta! Aumentan los intentos para robar cuentas de WhatsApp, advierte la Policía Nacional

El jefe de Ciberdelito de la DIJ, Wladimir González , indicó que los estafadores envían mensajes falsos, enlaces fraudulentos o solicitan el código de verificación de seis dígitos que recibe el usuario por mensaje de texto o llamada telefónica.

Panamá/La Policía Nacional advirtió este lunes sobre el incremento de los intentos de apropiación de cuentas de WhatsApp por parte de ciberdelincuentes que, tras obtener el acceso, utilizan la identidad de las víctimas para solicitar dinero o información confidencial a familiares, amigos y conocidos.

La alerta fue emitida por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a través de la División Especializada en Delitos Cibernéticos, que explicó que los delincuentes recurren principalmente a técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios.

El jefe de Ciberdelito de la DIJ, Wladimir González, indicó que los estafadores envían mensajes falsos, enlaces fraudulentos o solicitan el código de verificación de seis dígitos que recibe el usuario por mensaje de texto o llamada telefónica. Una vez obtienen ese código, toman el control de la cuenta y comienzan a contactar a otras personas haciéndose pasar por el propietario del número.

¿Cómo proteger su cuenta de WhatsApp?

Ante este tipo de casos, la Policía Nacional recomienda a los ciudadanos adoptar medidas de seguridad para evitar convertirse en víctimas de esta modalidad de fraude.

Entre las principales recomendaciones figuran:

Active la verificación en dos pasos desde la configuración de WhatsApp.

desde la configuración de WhatsApp. Nunca comparta el código de verificación de seis dígitos que recibe por SMS o llamada, aunque quien lo solicite diga ser un familiar, un amigo o un supuesto representante de la aplicación.

que recibe por SMS o llamada, aunque quien lo solicite diga ser un familiar, un amigo o un supuesto representante de la aplicación. No abra enlaces de procedencia desconocida ni descargue aplicaciones no oficiales.

ni descargue aplicaciones no oficiales. Verifique por otra vía cualquier solicitud de dinero que reciba a través de WhatsApp, incluso si proviene de un contacto conocido.

cualquier solicitud de dinero que reciba a través de WhatsApp, incluso si proviene de un contacto conocido. Mantenga actualizado el sistema operativo del teléfono y las aplicaciones instaladas.

el sistema operativo del teléfono y las aplicaciones instaladas. Bloquee y reporte los números sospechosos desde la misma aplicación.

La DIJ también recordó que, si una persona pierde el acceso a su cuenta o sospecha que fue víctima de un intento de hackeo o de una estafa, debe presentar la denuncia ante las autoridades para que se inicie la investigación correspondiente.

La Policía Nacional reiteró que fortalecer las medidas de ciberseguridad y desconfiar de mensajes inesperados son las principales herramientas para evitar que los delincuentes se apropien de cuentas de mensajería y utilicen la identidad de los usuarios para cometer nuevos fraudes.