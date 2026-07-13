Accidente fatal y otros dos choques encienden las alertas por la seguridad vial en tramo en construcción en Capira

TVN Noticias consultó al Ministerio de Obras Públicas sobre las medidas de seguridad vial en este tramo de la vía Panamericana. La entidad respondió que el tema está siendo atendido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) .

Tres accidentes de tránsito registrados durante el fin de semana en la vía Panamericana, a la altura de Villa Carmen, en Capira, donde se ejecutan los trabajos de ampliación del proyecto Corredor de las Playas, avivaron los cuestionamientos sobre la seguridad vial en este tramo en construcción.

El hecho más grave ocurrió la noche del sábado 11 de julio alrededor de las 9:00 p.m., cuando un hombre de 37 años falleció tras perder el control de su vehículo e impactar contra una barrera de concreto tipo jersey ubicada a un costado de la carretera, cerca de un supermercado de la localidad.

Además de este accidente fatal, en el mismo sector también se registraron otros dos accidentes en los que estuvieron involucrados un vehículo tipo pickup y un camión.

Agustín Santamaría, de la Dirección de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional, indicó que el Ministerio Público mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente mortal.

"Se puede observar en fotografías la pérdida del dominio físico del vehículo, impactando los jersey de un costado de la vía", señaló.

Santamaría hizo un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad mientras transitan por esta zona en construcción y adelantó que se coordinarán acciones con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la empresa responsable del proyecto para reforzar la señalización.

"Tomaremos las medidas correspondientes con la empresa y el Ministerio de Obras Públicas para poder poner una señalización de manera correcta, de manera que los conductores puedan entender y desplazarse de una forma segura en este lugar", manifestó.

De acuerdo con cifras oficiales, 36 personas han muerto en accidentes de tránsito en la provincia de Panamá Oeste durante lo que va de 2026. De ese total, 15 fallecimientos se registran en La Chorrera, 8 en Arraiján y 13 en el área que comprende Capira, Chame y San Carlos.

TVN Noticias consultó al Ministerio de Obras Públicas sobre las medidas de seguridad vial en este tramo de la vía Panamericana. La entidad respondió que el tema está siendo atendido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Información de Yiniva Caballero

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