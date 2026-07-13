Ministro de Salud confirma que el 15 de agosto se pagarán los sobretiempos a los médicos internos

En cuanto al pago de turnos pendientes, informó que se instaló una mesa de trabajo para revisar caso por caso y verificar los registros del Ministerio de Salud con los de la federación, con el fin de acordar los montos que corresponden.

El Ministerio de Salud (Minsa) se comprometió a pagar el próximo 15 de agosto los montos adeudados a los médicos internos, incluidos los sobretiempos correspondientes al 40%, mientras que las bonificaciones pendientes serán canceladas a partir de septiembre.

Así lo confirmó este lunes el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, luego de sostener una reunión entre autoridades del Minsa y representantes de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (Fenameri), en la que participó de forma virtual el presidente del gremio, Nicolás García, junto a otros miembros de su junta directiva.

Boyd Galindo aseguró que el compromiso fue formalizado por escrito y explicó que el Gobierno ha trabajado durante meses para encontrar una solución a las deudas acumuladas con el personal médico.

"El 15 de agosto se está pagando lo adeudado a los internos, incluye los sobretiempos del 40%, y a partir del mes de septiembre se van a pagar las bonificaciones que se tenían adeudadas", aseguró.

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El ministro sostuvo que las obligaciones pendientes no son recientes y afirmó que, al asumir la administración del Minsa, encontraron compromisos económicos acumulados desde hace décadas.

"Encontramos deudas que se tienen con el personal y con los médicos desde hace muchos años; desde 1972 hay deudas. Esto no es nuevo", expresó.

En cuanto al pago de turnos pendientes, informó que se instaló una mesa de trabajo para revisar caso por caso y verificar los registros del Ministerio de Salud con los de la federación, con el fin de acordar los montos que corresponden.

Boyd Galindo también aclaró que las deudas con médicos residentes e internos corresponden tanto al Ministerio de Salud como a la Caja de Seguro Social (CSS). En ese sentido, precisó que el Minsa asumirá los compromisos que le competen y gestionará con la CSS el nombramiento de un representante que permita avanzar en la solución de los pagos bajo responsabilidad de esa institución.

Información de Fabio Caballero

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