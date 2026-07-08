Ministro de Salud admite retrasos en pagos a médicos internos y los atribuye a falta de presupuesto

El ministro aseguró que los médicos internos sí reciben salario base, pero persiste deuda por sobresueldos.

Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reconoció este miércoles que persisten retrasos en los pagos de los sobresueldos que reciben médicos internos asignados a regiones apartadas del país, una situación que atribuyó a limitaciones presupuestarias y que, aseguró, el Gobierno busca resolver desde hace varios meses.

Las declaraciones del titular del Ministerio de Salud (Minsa) surgen un día después de que médicos denunciaron por video el no pago y los diputados lo hicieran desde el pleno de la Asamblea Nacional, quienes señalaron que decenas de médicos internos llevan meses sin recibir la totalidad de sus remuneraciones e, incluso, algunos laboran sin haber firmado contrato.

Puede leer: Diputados se refieren al incumplimiento de pagos de médicos internos y docentes

Boyd Galindo aseguró que los médicos sí reciben su salario base y que el atraso corresponde al incentivo económico que perciben quienes prestan servicios en zonas de difícil acceso.

El sueldo que tiene todo el personal de salud, que es el sueldo básico. Lo que pasa es que los internos o cualquier médico que tiene designaciones en regiones muy apartadas tienen un 40% de sobresueldo. Y esa es la porción que no se ha podido pagar por alguna razón u otra. Tiene que ver con el aspecto presupuestario", explicó.

El ministro indicó que el Minsa ha dado seguimiento al problema y confía en que el pago pueda concretarse una vez culminen los trámites administrativos.

Nosotros ya hemos estado detrás de esto desde hace varios meses y posiblemente ya pronto... Está en el trámite burocrático del Gobierno y esperemos que pronto ya eso se pueda solventar."

También manifestó su disposición de reunirse con los médicos afectados para explicarles el estado del proceso. "Sí, por supuesto. Quisiera reunirme con ellos para explicarles cuál es la realidad y qué es lo que se está haciendo."

Boyd Galindo sostuvo que la actual administración heredó una compleja situación financiera que ha dificultado atender diversos compromisos del sistema de salud.

"El Ministerio de Salud... encontramos unas deudas muy grandes y hemos tratado de irlas resolviendo... Como dejaron esto con 650 millones de dólares de deudas, nosotros poco a poco hemos podido tratar de resolver el problema. Ya vamos por 300 y pico de millones, pero vamos a tratar de resolverlo."

Las denuncias en la Asamblea

Durante el período de incidencias del pleno legislativo, la diputada Janine Prado denunció que 49 médicos internos asignados a Veraguas y Chiriquí permanecen desde abril sin poder firmar sus contratos, situación que les impide cobrar sus salarios.

La diputada también señaló que 13 médicos internos que laboran desde noviembre en Darién únicamente reciben el 60% de sus honorarios, pese a desempeñar funciones en una de las regiones más apartadas del país.

Según la denuncia, esta situación ha obligado a los profesionales a asumir con recursos propios gastos de alquiler, hospedaje, alimentación y transporte, mientras esperan que el Gobierno regularice sus pagos.

Con información de Jessica Román.