Diputados se refieren al incumplimientos de pagos de médicos internos y docentes

Diputados exigen al Minsa y al Meduca solucionar los retrasos en los salarios de profesionales desplazados a áreas de difícil acceso y provincias del interior.

Ciudad de Panamá/La falta de planificación y el incumplimiento de pagos por parte del Gobierno han vuelto a encender las alarmas en el sector público.

Durante el periodo de incidencias en el pleno de la Asamblea Nacional, varios diputados denunciaron las condiciones económicas que atraviesan decenas de médicos internos y docentes en áreas de difícil acceso, quienes llevan meses laborando sin recibir sus salarios completos o sin siquiera contar con un contrato firmado.

La diputada Janine Prado fue una de las primeras en poner sobre la mesa la crítica situación que enfrentan los profesionales de la salud. De acuerdo con Prado, más de 49 médicos internos se encuentran desplazados en las provincias de Veraguas y Chiriquí desde el mes de abril sin haber podido firmar sus contratos, lo que les impide cobrar sus remuneraciones.

A esta problemática se suma el caso de otros 13 médicos internos que desde noviembre realizan labores en la provincia de Darién, una de las zonas geográficamente más complejas del país. Según la denuncia, estos profesionales solo están percibiendo el 60% de sus honorarios, lo que complica drásticamente su estadía debido a los altos costos de alquiler, hospedaje, alimentación y movilización que deben cubrir por sus propios medios.

El sector educativo también reporta irregularidades

La crisis institucional no se limita al Ministerio de Salud (MINSA). En el ámbito educativo, las denuncias por falta de pago a docentes y retrasos en los nombramientos también se hicieron sentir en el legislativo.

El diputado Augusto Palacios alertó que el Ministerio de Educación no está aplicando el Decreto Ejecutivo número 407 del año 2006, una normativa diseñada para regular el nombramiento del personal docente en áreas de difícil acceso y garantizar su estabilidad laboral.

Palacios señaló que los educadores afectados han viajado en reiteradas ocasiones a la ciudad de Panamá con la intención de reunirse con la ministra de Educación, sin recibir una respuesta favorable hasta el momento.

Por su parte, el diputado Jorge Bloise criticó la escala de prioridades dentro del Ministerio de Educación (MEDUCA), haciendo un llamado directo al presidente de la República para que intervenga. Bloise instó a las autoridades a priorizar de manera urgente la estabilidad docente y el pago de los salarios atrasados en lugar de enfocarse de forma reiterativa en procesos de contratación o compras masivas de tecnología.

Con información de Meredith Serracín.