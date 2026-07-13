China niega motivaciones políticas en inspecciones a buques con bandera panameña y las atribuye a 'múltiples' accidentes

De acuerdo con las autoridades chinas, las estadísticas de las autoridades competentes muestran que, desde principios de este año, los buques con bandera panameña han registrado múltiples accidentes en aguas chinas.

China defendió las inspecciones que realiza a buques con bandera panameña en sus puertos y rechazó que estas respondan a motivaciones políticas, luego de que Panamá y Estados Unidos cuestionaran estas medidas durante la 137.ª sesión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI).

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, aseguró que los controles aplicados por las autoridades marítimas chinas se fundamentan en criterios de seguridad y cumplen con las normas internacionales.

Según explicó, las estadísticas de las autoridades competentes muestran que, desde principios de este año, los buques con bandera panameña han registrado múltiples accidentes en aguas chinas, superando el umbral legal para ser clasificados como siniestros marítimos.

China alega mayor incidencia de accidentes

De acuerdo con Lin Jian, aunque los buques panameños representaron menos del 20 % de las embarcaciones extranjeras que arribaron a puertos chinos desde enero, estarían involucrados en cerca del 50 % de los accidentes, así como de las muertes y desapariciones registradas en esos incidentes.

El portavoz sostuvo que estos datos justifican las inspecciones realizadas por las autoridades portuarias.

China afirmó que las inspecciones de control del Estado rector del puerto son una herramienta esencial para garantizar la seguridad marítima y prevenir la contaminación marina.

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En ese sentido, Lin Jian indicó que el país realiza estas inspecciones de manera legal y responsable sobre los buques extranjeros que llegan a sus puertos, conforme a los convenios internacionales vigentes.

"Para garantizar la seguridad y el orden del tráfico marítimo, China realiza legal y responsablemente las inspecciones de control del Estado del puerto según lo exigen las regulaciones internacionales sobre los buques visitantes. Esto es totalmente coherente con los convenios internacionales", manifestó el portavoz.

Panamá y Estados Unidos cuestionaron las medidas

Las declaraciones de China se producen después de que representantes de Panamá y Estados Unidos manifestaran durante la 137.ª sesión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) su preocupación por las medidas punitivas aplicadas por el país asiático contra embarcaciones con bandera panameña.

Ambos países sostuvieron que dichas acciones responderían a motivos políticos e instaron a la OMI a fortalecer los mecanismos de protección para evitar la politización del comercio marítimo internacional.