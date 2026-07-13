Chiriquí | Condenan a 14 personas tras aceptar acuerdo de pena por tráfico de drogas

Chiriquí/Un total de 14 personas fueron condenadas a penas de entre 64 y 80 meses de prisión tras acogerse a un acuerdo de pena por el delito de tráfico y distribución de sustancias ilícitas, luego de ser aprehendidas durante la operación "Oriente Sin Drogas", desarrollada el pasado viernes en el oriente de la provincia de Chiriquí.

Las condenas fueron impuestas durante una audiencia de control de garantías realizada este fin de semana, en la que los imputados aceptaron su responsabilidad penal mediante un acuerdo con el Ministerio Público.

La operación se ejecutó en los distritos de San Lorenzo, San Félix, Remedios y Tolé, como parte de una investigación dirigida a desarticular una presunta red dedicada a la venta y distribución de drogas en comunidades y barrios de esa región de la provincia.

Además de las 14 personas condenadas, las autoridades mantienen abierta una investigación contra otro individuo al cual se le encontró cerca de $17,076 en efectivo; se le abrió proceso por este supuesto delito de blanqueo de capitales y se ordenó su detención mientras se realizan las investigaciones por este hecho.

En esta operación también se decomisaron 14 celulares.

Por este hallazgo, el Ministerio Público también le formuló cargos por el presunto delito de blanqueo de capitales, mientras un juez ordenó su detención provisional durante el desarrollo de las investigaciones.

De acuerdo con la Policía Nacional y la Fiscalía de Drogas, la operación tenía como objetivo desarticular la estructura criminal que presuntamente abastecía y distribuía sustancias ilícitas en el oriente chiricano.

Con información de Demetrio Ábrego.